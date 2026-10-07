Куда год кренете – колона: Бањалука данима у саобраћајном хаосу! Овдје су највеће гужве

Аутор:Марија Милановић
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Бањалучани се већ данима суочавају са саобраћајним гужвама које више нису резервисане само за јутарњи одлазак на посао и у школу или поподневни повратак кући.
Колоне се формирају током већег дијела дана, а поједини градски правци сатима остају оптерећени. Оно што је раније било правило у одређеним периодима сада све чешће постаје свакодневица. У Бањалуци се и око поднева вози успорено, а застој са једне саобраћајнице лако се прелије на околне улице.
Једно од тренутно најкритичнијих подручја је источни дио града.
Након измјене режима саобраћаја због изградње кружне раскрснице код „Ауди сервиса“, колоне су забиљежене на Источном транзиту, али и на Булевару војводе Степе Степановића, Булевару војводе Живојина Мишића и Булевару Десанке Максимовић у правцу Ребровца.
Посебно је оптерећен Борик, гдје су раније забиљежене колоне у Алеји Светог Саве, Гундулићевој улици и уз Источни транзит код Кампуса. Проблем је што се возачи, покушавајући да избјегну главне саобраћајнице, пребацују у мање улице, па се колоне шире и на споредну мрежу.
Додатни притисак постоји и на правцима према Лазареву, Шарговцу и улазима у град. Радови на дионици Клашнице–Бањалука већ су раније стварали километарске колоне, посебно од Приједорске петље према граду, а „Путеви Републике Српске“ су због тога најављивали наставак радова у фазама како би се избјегло истовремено затварање више дионица.
Један од главних разлога су бројна градилишта и измјене режима саобраћаја.
Тренутно је посебно значајна измјена на Источном транзиту због изградње кружне раскрснице на укрштању магистралног пута М1-108 и Булевара војводе Живојина Мишића. Према обавјештењу Градске управе, измјена режима уведена је 5. октобра и трајаће до завршетка радова на коловозној конструкцији.
Проблем, међутим, није само једно градилиште. Саобраћајна мрежа је већ оптерећена великим бројем возила, па свака затворена или сужена трака прави додатни притисак на сусједне правце.
Бањалука биљежи сталан пораст новорегистрованих возила, а тренутно регистровано 100.659 моторних возила, од чега је 79.535 аутомобила и 3.524 мопеда и мотоцикла.
Бројни радови на саобраћајницама и инфраструктури током године довели су до тога да возачи често немају много избора – један правац је затворен или успорен, па се саобраћај пребацује на други, који убрзо постаје ново „уско грло“.
За сада је најконкретнија мјера привремена регулација и преусмјеравање саобраћаја током радова, уз постављање привремене сигнализације. То је случај и на Источном транзиту, гдје би завршетак радова на коловозној конструкцији требало да донесе промјену режима.
Дугорочно, међутим, остаје питање како растеретити градску мрежу која је све оптерећенија, а у којој свакодневно огроман број возача губи свој новац и вријеме.
Бањалука већ годинама шири саобраћајну мрежу кроз концепт коридорског развоја, а Источни и Западни транзит требало би да преузму дио саобраћајног оптерећења. Сам Западни транзит се, према досадашњим најавама и подацима Града Бањалука убраја међу најоптерећеније саобраћајнице у Републици Српској.
До тада, возачима остаје оно што већ добро познају, алтернативни правци, стрпљење и питање које се све чешће поставља: Да ли су бањалучке гужве постале изузетак или нова свакодневица?
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