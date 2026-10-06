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Ове бањалучке улице сутра остају без струје

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06.10.2026 17:02

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Струја
Фото: АТВ

Сутра ће због најављених радова доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.

Како је саопштено, од 08:00 до 14:00 часова без струје ће остати дијелови насеља Рекавице (Грујићи, Касиповићи и Благојевићи).

Без струје ће остати дијелови улица Марка Липовца и Петра Пеције од 09:00 до 12:00 часова.

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Дијелови улица Илинданска, Фрушкогорска, Ранка Шипке, Др Велимира Човића, Новосадска и Стевана Мокрањца, те дио насеља Драгочај остају без струје од 09:00 до 14:00 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Струја

Бања Лука

Електрокрајина

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