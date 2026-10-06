Ове бањалучке улице сутра остају без струје

Аутор:АТВ редакција
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Сутра ће због најављених радова доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.
Како је саопштено, од 08:00 до 14:00 часова без струје ће остати дијелови насеља Рекавице (Грујићи, Касиповићи и Благојевићи).
Без струје ће остати дијелови улица Марка Липовца и Петра Пеције од 09:00 до 12:00 часова.
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Дијелови улица Илинданска, Фрушкогорска, Ранка Шипке, Др Велимира Човића, Новосадска и Стевана Мокрањца, те дио насеља Драгочај остају без струје од 09:00 до 14:00 часова.
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