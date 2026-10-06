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Патријарх Порфирије отпутовао у Аустралију

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06.10.2026 17:57

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Патријарх Порфирије отпутовао у Аустралију.
Фото: СПЦ

Његова светост патријарх српски Порфирије отпутовао је данас у канонску посјету Митрополији аустралијско-новозеландској.

У пратњи патријарха су митрополити тимочки Иларион и нишки Арсеније, те епископи бихаћко-петровачки Сергије и ваљевски Исихије.

На међународном аеродрому "Ференц Лист" у Будимпешти, поглавара Српске православне цркве и његову пратњу испратио је митрополит будимски Лукијан и амбасадор Србије у Мађарској Александра Ђуровић, саопштила је СПЦ.

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Патријарх српски боравиће у Мелбурну од 8. до 10. октобра и освештати Храм Светог архиђакона Стефана у Кизбори.

Патријарх ће од 14. октобра боравити у Канбери, а затим, од 14. до 18. октобра, у Сиднеју гдје ће освештати Храм Рођења Христовог на Колеџу "Свети Сава" у Варовилу и освештати камен темељац на том колеџу, преноси Срна.

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Тагови :

Патријарх Порфирије

СПЦ

Аустралија

посјета

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