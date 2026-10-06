Дијете (13) превезено хеликоптером из Бањалуке у Београд у болницу

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске превезли су болесно тринаестогодишње дијете на лијечење из Бањалуке у Београд, речено је Срни из Управе.
Пацијент је превезен из Универзитетског клиничког центра Републике Српске у Универзитетску дечију клинику у Тиршовој.
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