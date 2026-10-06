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Дијете (13) превезено хеликоптером из Бањалуке у Београд у болницу

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06.10.2026 11:28

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МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.
Фото: МУП Републике Српске

Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске превезли су болесно тринаестогодишње дијете на лијечење из Бањалуке у Београд, речено је Срни из Управе.

Пацијент је превезен из Универзитетског клиничког центра Републике Српске у Универзитетску дечију клинику у Тиршовој.

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Тагови :

Београд

УКЦ Републике Српске

транспортована пацијенткиња

Хеликоптер

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