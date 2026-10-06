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Регионална акција у саобраћају „возач-пјешак“

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06.10.2026 08:34

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МУП Српске
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Полицијски службеници Полицијске управе Требиње ће од 06. до 08. октобра 2026. године реализовати регионалну акцију у саобраћају са акцентом на поштовање односа „возач-пјешак“.

ПУ Требиње је анализом саобраћајних незгода утврдила да је у току ове године евидентирано 185 саобраћајних незгода које су се догодиле на градским саобраћајницама. У овим незгодама је теже повријеђено шест пјешака, а десет пјешака је лакше повријеђено.

Полицијска управа Требиње апелује на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајне прописе и саобраћајну културу.

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Тагови :

ПУ Требиње

саобраћај

акција

Полиција

возач-пјешак

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