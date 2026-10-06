Регионална акција у саобраћају „возач-пјешак“

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Полицијске управе Требиње ће од 06. до 08. октобра 2026. године реализовати регионалну акцију у саобраћају са акцентом на поштовање односа „возач-пјешак“.
ПУ Требиње је анализом саобраћајних незгода утврдила да је у току ове године евидентирано 185 саобраћајних незгода које су се догодиле на градским саобраћајницама. У овим незгодама је теже повријеђено шест пјешака, а десет пјешака је лакше повријеђено.
Полицијска управа Требиње апелује на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајне прописе и саобраћајну културу.
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