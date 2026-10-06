Какво вријеме нас очекује данас

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска и данас ће бити под утицајем висинског гребена са југозапада, уз прилив топлог ваздуха, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
У приземљу ће се задржати поље притиска изнад нормале, под утицајем пространог антициклона изнад централне и јужне Европе, али ће током дана притисак постепено бити у паду.
Јутро ће бити хладно, уз малу до умјерену облачност. Дуж ријечних долина и по котлинама могућа је пролазна магла.
Током дана очекује се претежно сунчано и топло вријеме, уз малу облачност, док ће на западу бити умјерене облачности.
Вјетар ће бити слаб, источног и сјевероисточног смјера.
Максимална температура ваздуха кретаће се од 23 до 28 степени Целзијусових, док ће у вишим предјелима бити око 18 степени.
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