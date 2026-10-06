Славимо Зачеће Светог Јована: Данас се молимо за оно што нам је најважније

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и вјерници данас прослављају празник Зачећа Светог Јована Крститеља, дан који подсјећа на то да за искрену вјеру и Божју милост никада није касно, те да су чуда увијек могућа.
Овај празник посвећен је сећању на чудесно зачеће Јована Претече, пророка који је касније крстио Исуса Христа у ријеци Јордан.
Према Светом писму, Јованови родитељи, првосвештеник Захарија и његова жена Јелисавета, били су веома побожни и праведни људи, али су доживјели дубоку старост без дјеце. У то вријеме, немати потомство сматрало се неком врстом Божје казне, због чега су често били изложени прекорима околине.
Ипак, они никада нису губили вјеру нити су престали да се моле. Њихове молитве су услишене када се Захарији у храму јавио архангел Гаврило и објавио му да ће Јелисавета родити сина који ће се звати Јован. Пошто је Захарија, с обзиром на њихове године, посумњао у ријечи анђела, онемео је и остао нем све до осмог дана по рођењу дјетета, када је на таблици исписао име Јован.
Ова библијска прича постала је симбол непоколебљиве вјере и наде која не одустаје чак ни онда када се ствари чине немогућим.
У српском народу празник Зачећа Светог Јована Крститеља дубоко је укорењен и носи посебна вјеровања, првенствено везана за породицу и дјецу.
Дан за молитве родитеља: Верује се да је ово дан када сви родитељи треба да се помоле за здравље, срећу и мир своје дјеце.
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Нада за оне који желе потомство: Због приче о Захарији и Јелисавети, овај празник је посебно важан за брачне парове који се боре са стерилитетом и желе да добију дијете. Вјерује се да искрена молитва на данашњи дан доноси благослов, те многи парови обилазе манастире и цркве посвећене Светом Јовану.
Мир и праштање: Као и на већину великих празника, избегавају се тешки физички послови, а акценат се ставља на мир у кући, праштање и суздржавање од било каквих свађа и лоших мисли.
Уколико данашњи дан желите да проведете у миру и духовном спокоју, препоручује се да упалите свећу и изговорите ову кратку, али снажну молитву за здравље и заштиту породице:
"Свети Јоване, Претечо и Крститељу Господњи, ти који си својим чудесним зачећем донео радост својим родитељима и цијелом свијету, услиши молитве наше. Заштити моју породицу и моје ближње, подари нам мир, здравље и међусобну љубав. Помози нам да никада не изгубимо наду, да увијек чувамо веру у срцу и да са стрпљењем прихватамо Божју вољу. Осветли наш пут и сачувај нас од сваког зла. Амин."
Нека данашњи празник буде прилика да се подсетимо да су љубав, стрпљење и вјера вриједности које на крају увијек доносе плодове.
(телеграф)
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