Обустављен саобраћај на ГП Рача

Аутор:АТВ редакција
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Управа за индиректно опорезивање обавјештава јавност да је и даље на снази обустава саобраћаја на међународном граничном прелазу Рача – Сремска Рача, након што је у вечерњим сатима дошло до пожара на теретном моторном возилу са регистарским ознакама Босне и Херцеговине.
Према доступним информацијама, теретно моторно возило се запалило на средини моста између Босне и Херцеговине и Републике Србије, а након што је напустило царински терминал Управе за индиректно опорезивање. У приколици камиона се налазила пошиљка алуминијских љестава које су се из Босне и Херцеговине извозиле у Румунију.
Након избијања пожара, на мјесту догађаја су брзо интервенисале ватрогасне службе, које су локализовале и угасиле пожар на камиону.
Хроника
Гори камион на Рачи, гужве неизбјежне
Саобраћај преко моста на међународном граничном прелазу Рача – Сремска Рача тренутно је обустављен. Обустава ће трајати док надлежни органи не заврше полицијски увиђај и док се са моста не уклони изгорјело теретно моторно возило.
Управа за индиректно опорезивање позива све возаче теретних моторних возила, као и остале учеснике у саобраћају, да приликом путовања између Босне и Херцеговине и Републике Србије користе друге, алтернативне међународне граничне прелазе, како би избјегли дужа задржавања и додатне потешкоће у саобраћају.
О наставку одвијања саобраћаја на овом граничном прелазу јавност ће бити благовремено обавијештена.
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