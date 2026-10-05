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Обустављен саобраћај на ГП Рача

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05.10.2026 21:28

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Обустављен саобраћај на ГП Рача
Фото: Facebook

Управа за индиректно опорезивање обавјештава јавност да је и даље на снази обустава саобраћаја на међународном граничном прелазу Рача – Сремска Рача, након што је у вечерњим сатима дошло до пожара на теретном моторном возилу са регистарским ознакама Босне и Херцеговине.

Према доступним информацијама, теретно моторно возило се запалило на средини моста између Босне и Херцеговине и Републике Србије, а након што је напустило царински терминал Управе за индиректно опорезивање. У приколици камиона се налазила пошиљка алуминијских љестава које су се из Босне и Херцеговине извозиле у Румунију.

Након избијања пожара, на мјесту догађаја су брзо интервенисале ватрогасне службе, које су локализовале и угасиле пожар на камиону.

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Саобраћај преко моста на међународном граничном прелазу Рача – Сремска Рача тренутно је обустављен. Обустава ће трајати док надлежни органи не заврше полицијски увиђај и док се са моста не уклони изгорјело теретно моторно возило.

Управа за индиректно опорезивање позива све возаче теретних моторних возила, као и остале учеснике у саобраћају, да приликом путовања између Босне и Херцеговине и Републике Србије користе друге, алтернативне међународне граничне прелазе, како би избјегли дужа задржавања и додатне потешкоће у саобраћају.

О наставку одвијања саобраћаја на овом граничном прелазу јавност ће бити благовремено обавијештена.

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Тагови :

обустављен саобраћај

Рача

пожар

Камион

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