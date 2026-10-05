Приједорска полиција упозорила трактористе

Аутор:Стеван Лулић
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Полицијска управа Приједор саопштила је да ће у наредна четири дана, од 6. до 10. октобра, бити појачане контроле учешћа трактора у саобраћају.
Циљ је, кажу, смањења броја саобраћајних незгода у којима учествује ова категорија возила.
"Полицијска управа Приједор апелује на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајна правила и прописе, а посебно на возаче трактора да управљају технички исправним тракторима и да у циљу постизања потребне видљивости приликом кретања на јавним путевима користе законом прописано жуто ротационо свјетло", поручили су из ПУ Приједор.
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На подручју Полицијске управе Приједор у току ове године евидентирано је 19 саобраћајних незгода у којима су смртно страдала два возача трактора.
Од укупног броја незгода у којима је учествовала ова категорија возила, 15 саобраћајних незгода проузроковали су возачи трактора.
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