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Свјетски дан просвјетних радника

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05.10.2026 09:52

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Школа учитељица учитељ наставник просвјетни радник
Фото: Pexel/ Max Fischer

Данас се обиљежава Свјетски дан просвјетних радника.

У Бањалуци ће бити одржана сједница Републичког одбора Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске.

На сједници ће бити ријечи о положају просвјетних радника, условима рада, њиховим правима и статусу, као и о актуелним питањима од значаја за запослене, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

просвјетни радници

Синдикат образовања

Школа

Образовање

Бањалука

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