Аутор:АТВ редакција
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Данас се обиљежава Свјетски дан просвјетних радника.
У Бањалуци ће бити одржана сједница Републичког одбора Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске.
На сједници ће бити ријечи о положају просвјетних радника, условима рада, њиховим правима и статусу, као и о актуелним питањима од значаја за запослене, преноси Срна.
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