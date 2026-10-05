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Сунчано и топло, али стиже нам и наоблачење

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05.10.2026 07:13

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Приказан је сунчан љетни дан у градском амбијенту, гдје асфалтирана стаза води кроз зелену површину према модерним пословним зградама у позадини, док се изнад њих протеже плаво небо прекривено великим, бијелим облацима.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Републици Српској данас се очекује претежно сунчано и топло вријеме, уз постепено наоблачење са запада у поподневним часовима, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Како наводе из РХМЗ-а, наставља се утицај висинског гребена са југозапада, уз прилив топлог ваздуха. У приземљу је поље притиска изнад нормале, под утицајем пространог антициклона изнад централне и јужне Европе.

Јутро ће бити претежно ведро и хладно, док се око ријека и по котлинама понегдје очекује пролазна магла.

Током дана биће претежно сунчано и топло, а поподне ће са запада постепено стизати више облачности.

Вјетар ће бити слаб и промјенљив, понегдје сјевероисточни.

Максимална температура ваздуха биће од 22 до 28 степени Целзијусових, док ће у вишим предјелима бити око 17 степени.

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