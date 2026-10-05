Сунчано и топло, али стиже нам и наоблачење

У Републици Српској данас се очекује претежно сунчано и топло вријеме, уз постепено наоблачење са запада у поподневним часовима, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Како наводе из РХМЗ-а, наставља се утицај висинског гребена са југозапада, уз прилив топлог ваздуха. У приземљу је поље притиска изнад нормале, под утицајем пространог антициклона изнад централне и јужне Европе.

Јутро ће бити претежно ведро и хладно, док се око ријека и по котлинама понегдје очекује пролазна магла.

Током дана биће претежно сунчано и топло, а поподне ће са запада постепено стизати више облачности.

Вјетар ће бити слаб и промјенљив, понегдје сјевероисточни.

Максимална температура ваздуха биће од 22 до 28 степени Целзијусових, док ће у вишим предјелима бити око 17 степени.