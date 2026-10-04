Да ли је крај михољском љету: Најављен преокрет, ево и када тачно

Аутор:АТВ редакција
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Под утицајем поља високог ваздушног притиска, пред нама су два претежно сунчана дана у којима ће многи моћи да уживају у правим чарима михољског љета.
Иако ће се сразмјерно топло и стабилно вријеме задржати још почетком идуће седмице, према средњорочним прогнозама Федералног хидрометеоролошког завода и метеоролошким моделима, преокрет наступа у другом дијелу седмице.
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Већ од сриједе (7. октобра) очекује се слабљење антициклона уз постепено повећање наоблаке.
Главни талас промјене и осјетно захлађење стижу у периоду од четвртка (8. октобра) до петка (9. октобра), када нас очекују обилније кише, повремени пљускови и пад дневног просјека за 5 до 8 степени.
Највише дневне температуре у унутрашњости тада ће се спустити на скромних 12 до 17 степени.
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