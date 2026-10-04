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Да ли је крај михољском љету: Најављен преокрет, ево и када тачно

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04.10.2026 17:04

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Сунчано небо са појавом облака као симбол нагле промјене времена
Фото: Pexel/Tahir Shaw

Под утицајем поља високог ваздушног притиска, пред нама су два претежно сунчана дана у којима ће многи моћи да уживају у правим чарима михољског љета.

Иако ће се сразмјерно топло и стабилно вријеме задржати још почетком идуће седмице, према средњорочним прогнозама Федералног хидрометеоролошког завода и метеоролошким моделима, преокрет наступа у другом дијелу седмице.

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Већ од сриједе (7. октобра) очекује се слабљење антициклона уз постепено повећање наоблаке.

Главни талас промјене и осјетно захлађење стижу у периоду од четвртка (8. октобра) до петка (9. октобра), када нас очекују обилније кише, повремени пљускови и пад дневног просјека за 5 до 8 степени.

Највише дневне температуре у унутрашњости тада ће се спустити на скромних 12 до 17 степени.

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Михољско љето

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