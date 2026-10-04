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Слетио са пута и закуцао се у дрво - погинуо на мјесту

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04.10.2026 17:40

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Слетио са пута и закуцао се у дрво - погинуо на мјесту
Фото: Envato/travelarium

У Србобрану, у Улици Бранислава Нушића, данас нешто послије 13 часова, дошло је до саобраћајне несреће у којој је једна особа смртно страдала.

На лице мјеста изашли су полиција, хитна помоћ и ватрогасци.

Аутомобил "фиат стило" ударио је у стабло поред пута.

Возило се кретало из правца Вашаришта и након кривине, возач је из непознатих разлога изгубио контролу над возилом, слетио са пута и ударио у дрво.

Возач је био сам у аутомобилу.

(Србобран.нет)

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

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