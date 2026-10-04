БХ метео објавио застрашујући снимак невремена

Аутор:АТВ редакција
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Снажно невријеме погодило је јуче Асунсион, главни град Парагваја, и околна подручја, доносећи обилну кишу, олујни вјетар и изузетно крупну тучу.
Становници су забиљежили призоре огромних комада леда који су падали на улице и објекте, а поједина зрна била су величине тениске лоптице, односно неколико центиметара у пречнику.
Туча је причинила значајну материјалну штету. Бројни аутомобили остали су са разбијеним стаклима и удубљењима на каросерији, док су оштећени и кровови кућа, посебно они од лима и других лакших материјала. Локални медији објавили су бројне снимке посљедица невремена.
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Према наводима парагвајских метеоролога, највећа зрна могла су досезати и 10 до 12 центиметара у пречнику, што представља изузетно опасну величину туче.
Олују су пратили и снажни удари вјетра који су на појединим локацијама били близу 100 километара на сат.
Невријеме није погодило само Асунсион, већ и више градова у департману Централ, укључујући Сан Лоренцо, Лук, Ламбаре, Нембy и Фернандо де ла Мора.
Забиљежени су прекиди у снабдијевању електричном енергијом, док су службе на терену почеле помагати становништву чији су домови претрпјели штету.
Метеоролози објашњавају да су високе температуре и велика количина влаге у атмосфери створиле изразито нестабилне услове за развој снажних грмљавинских олуја. Снажне узлазне струје унутар олујних облака омогућиле су леду да расте прије него што је пао на тло.
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Асунсион се сада суочава с посљедицама невремена, док метеоролошке службе упозоравају на могућност нових снажних олуја у наредном периоду.
Застрашујући снимак невремена објавила је и страница БХ метео.
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