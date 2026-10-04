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БХ метео објавио застрашујући снимак невремена

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04.10.2026 18:42

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Лед у Парагвају
Фото: Screenshot

Снажно невријеме погодило је јуче Асунсион, главни град Парагваја, и околна подручја, доносећи обилну кишу, олујни вјетар и изузетно крупну тучу.

Становници су забиљежили призоре огромних комада леда који су падали на улице и објекте, а поједина зрна била су величине тениске лоптице, односно неколико центиметара у пречнику.

Туча је причинила значајну материјалну штету. Бројни аутомобили остали су са разбијеним стаклима и удубљењима на каросерији, док су оштећени и кровови кућа, посебно они од лима и других лакших материјала. Локални медији објавили су бројне снимке посљедица невремена.

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Према наводима парагвајских метеоролога, највећа зрна могла су досезати и 10 до 12 центиметара у пречнику, што представља изузетно опасну величину туче.

Олују су пратили и снажни удари вјетра који су на појединим локацијама били близу 100 километара на сат.

Невријеме није погодило само Асунсион, већ и више градова у департману Централ, укључујући Сан Лоренцо, Лук, Ламбаре, Нембy и Фернандо де ла Мора.

Забиљежени су прекиди у снабдијевању електричном енергијом, док су службе на терену почеле помагати становништву чији су домови претрпјели штету.

Метеоролози објашњавају да су високе температуре и велика количина влаге у атмосфери створиле изразито нестабилне услове за развој снажних грмљавинских олуја. Снажне узлазне струје унутар олујних облака омогућиле су леду да расте прије него што је пао на тло.

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Асунсион се сада суочава с посљедицама невремена, док метеоролошке службе упозоравају на могућност нових снажних олуја у наредном периоду.

Застрашујући снимак невремена објавила је и страница БХ метео.

(Радиосарајево)

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Тагови :

лед

град

невријеме

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