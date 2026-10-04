Полицијски пар узео паузу на послу, па се упустили у интимне односе

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Полицијски службеници на Кипру направили су паузу како би се упуштали у сексуалне односе у службеном аутомобилу.
Видео-снимак који је забиљежио један становник Ларнаке и који је постао виралан на друштвеним мрежама осрамотио је полицијске снаге, јер приказује двоје полицијских службеника у сексуалном чину у њиховом патролном возилу, које су паркирали на отвореном простору.
Србија
Слетио са пута и закуцао се у дрво - погинуо на мјесту
Са снимка се чини да службенике уопште није узнемирила чињеница да се налазе на очиглед јавности усред бијелог дана, преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
20
00
19
58
19
49
19
49
19
46
Тренутно на програму