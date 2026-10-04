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Полицијски пар узео паузу на послу, па се упустили у интимне односе

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04.10.2026 18:01

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Ротација
Фото: pexels/cottonbro studio

Полицијски службеници на Кипру направили су паузу како би се упуштали у сексуалне односе у службеном аутомобилу.

Видео-снимак који је забиљежио један становник Ларнаке и који је постао виралан на друштвеним мрежама осрамотио је полицијске снаге, јер приказује двоје полицијских службеника у сексуалном чину у њиховом патролном возилу, које су паркирали на отвореном простору.

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Са снимка се чини да службенике уопште није узнемирила чињеница да се налазе на очиглед јавности усред бијелог дана, преноси Телеграф.

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Тагови :

Кипар

Полиција

интимни односи

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