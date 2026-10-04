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Мијења се начин плаћања: Уводи се дигитални евро?

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04.10.2026 17:00

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Мијења се начин плаћања: Уводи се дигитални евро?
Фото: Envato/ Conceptual

Европа све озбиљније ради на увођењу дигиталног евра, пројекта који би могао значајно промијенити начин на који грађани плаћају, а трговци наплаћују робу и услуге.

Европска централна банка (ЕЦБ) дигитални евро види као јавну алтернативу постојећим електронским начинима плаћања, али и као могућност да Европска унија смањи зависност од великих америчких платних мрежа, прије свега Висе и Мастеркарда.

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Према подацима ГлобалДата које преноси магазин Фортуне, Виса и Мастеркард су током 2025. године обрадили 47 посто укупне вриједности картичних плаћања у еврозони. Због овакве концентрације, европски званичници платну инфраструктуру све више посматрају не само као питање финансија, већ и као питање економске сигурности и стратешке аутономије.

Дигитални евро био би електронски облик новца централне банке и представљао би допуну готовини, а не њену замјену. Грађанима би омогућио да јавни новац користе и приликом дигиталних плаћања. За разлику од новца који се налази на рачунима у комерцијалним банкама и представља потраживање према тим банкама, дигитални евро био би директна обавеза централне банке.

Намјера је да се кроз дигитални евро успостави јединствено европско рјешење за свакодневна плаћања и истовремено смањи ослањање на инфраструктуру великих америчких компанија. Ипак, пред ЕЦБ-ом је озбиљан задатак – систем ће морати бити довољно једноставан, сигуран и практичан да би га грађани прихватили, док ће трговци морати имати јасан интерес да га уведу у своје пословање.

Уз технолошки дио пројекта, једно од кључних питања биће и колико ће коштати успостављање и одржавање цијелог система.

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Управо због великих улагања и потребе за широким прихватањем, дигитални евро представља један од најамбициознијих пројеката модернизације европског платног система. Његов коначни успјех зависиће прије свега од тога колико ће грађани и трговци бити спремни да га користе.

(РадиоСарајево)

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Тагови :

евро

Плаћање

трговци

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