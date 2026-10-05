Данас је Свети пророк Јона: Ово је молитва за спасење из сваке муке

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници данас славе Светог пророка Јону.
Јона је живио 800 година прије Христа, а у његовом животопису наводи се да је он био син оне удовице у Сарепти Сидонској, кога је пророк Илија васкрсао из мртвих.
Бог је позвао Светог пророка Јону да осуди становнике Ниниве и тражи од њих да се покају и затраже опроштај од Бога.
Јона то није хтио да учини и побјегао је на брод.
Бог је послао велику олују, због чега је Јона од посаде тражио да га избаце са брода у море како би Бог умирио олују, што су они и урадили по његовој жељи. Бог је затим послао кита да прогута Јону, који је три дана и три ноћи провео у стомаку морске немани.
Тамо је изговарао ватрену молитву у којој се покајао због своје непослушности и захвалио Богу на Његовој милости, након чега је Бог заповиједио киту да пусти Јону на обалу.
Након спасавања, Јона се одазвао позиву да пророкује у Ниниви, позивајући грађане да се покају како би им Бог опростио. Својим тродневним пребивањем у утроби кита, Јона је предображавао тродневно пребивање Христа у гробу, а његово спасење из утробе кита васкрсење Господа из мртвих, преноси Информер.
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