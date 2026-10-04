СНСД Лакташи однио увјерљиву побједу за све нивое власти

Šta da kažem!??? Čestitke Predsjedniku Dodiku na svim ubjedljivim pobjedama na sva 4 nivoa! Čestitke Savi Miniću na ubjedljivoj pobjedi za Predsjednika Republike Srpske! Čestitke Željki Cvijanović na ubjedljivoj pobjedi za Srpskog člana Predsjedništva! 🥇SNSD Laktaši najbolji u Republici za Predsjednika Republike sa 66% ili sa svim oko 6500 glasova razlike! 🥇SNSD Laktaši najbolji u Republici za Srpskog člana Predsjedništva sa 68% ili sa svim 8600 razlike! 🥇SNSD Laktaši najbolji za listu u Republici za Narodnu Skupštinu RS sa 60%! 🏆SVA TRI KANDIDATA DIREKTNI MANDATI U NARODNOJ SKUPŠTINI RS!!! 🏆HVALA SVIM LJUDIMA UKLJUČENIM U KAMPANJU I SVIMA KOJI SU NAS PODRŽALI🏆 #Šampionski #VELIKO_HVALA