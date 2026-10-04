СНСД Лакташи однио увјерљиву побједу за све нивое власти

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за НСРС Мирослав Бојић упутио је честитке на увјерљивим побједама СНСД-а за све нивое власти.
"СНСД Лакташи најбољи у Републици за Предсједника Републике са 66% или са свим око 6.500 гласова разлике! Најбољи у Републици за српског члана Предсједништва са 68% или са свим 8.600 гласова разлике! СНСД Лакташи најбољи за листу у Републици за НСРС са 60%! Сав три кандидата директни мандат у НСРС", написао је Бојић и захвалио се свим људима укљученима у кампању и свима који су подржали СНСД.
Šta da kažem!???
Čestitke Predsjedniku Dodiku na svim ubjedljivim pobjedama na sva 4 nivoa!
Čestitke Savi Miniću na ubjedljivoj pobjedi za Predsjednika Republike Srpske!
Čestitke Željki Cvijanović na ubjedljivoj pobjedi za Srpskog člana Predsjedništva!
🥇SNSD Laktaši najbolji u Republici za Predsjednika Republike sa 66% ili sa svim oko 6500 glasova razlike!
🥇SNSD Laktaši najbolji u Republici za Srpskog člana Predsjedništva sa 68% ili sa svim 8600 razlike!
🥇SNSD Laktaši najbolji za listu u Republici za Narodnu Skupštinu RS sa 60%!
🏆SVA TRI KANDIDATA DIREKTNI MANDATI U NARODNOJ SKUPŠTINI RS!!!
🏆HVALA SVIM LJUDIMA UKLJUČENIM U KAMPANJU I SVIMA KOJI SU NAS PODRŽALI🏆
#Šampionski
#VELIKO_HVALA— Miroslav Bojić-Мирослав Бојић (@miroslavbojiccc) October 4, 2026
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