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СНСД Лакташи однио увјерљиву побједу за све нивое власти

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04.10.2026 23:51

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СНСД Лакташи однио увјерљиву побједу за све нивое власти
Фото: Instagram / zeljka.cvijanovic

Кандидат СНСД-а за НСРС Мирослав Бојић упутио је честитке на увјерљивим побједама СНСД-а за све нивое власти.

"СНСД Лакташи најбољи у Републици за Предсједника Републике са 66% или са свим око 6.500 гласова разлике! Најбољи у Републици за српског члана Предсједништва са 68% или са свим 8.600 гласова разлике! СНСД Лакташи најбољи за листу у Републици за НСРС са 60%! Сав три кандидата директни мандат у НСРС", написао је Бојић и захвалио се свим људима укљученима у кампању и свима који су подржали СНСД.

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Тагови :

Мирослав Бојић

СНСД

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