Само један у ТОП 5 није из СНСД-а: Ко од кандидата за НСРС има највише гласова

Аутор:Стеван Лулић
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За неке изненађење, за неке потпуно очекивани резултати Парламентарних избора у Републици Српској.
Како је током проглашења побједе рекао лидер СНСД-а Милорад Додик, ова странка је остварила резултат као прије 20 година.
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Управо је, за сада, њихов кандидат особа која је освојила највише појединачних гласова за посланика у Народној скупштини.
Према подацима Централне изборне комисије на 1.900 пребројаних бирачких мјеста од укупно 2.082 носилац листе у Изборној јединици три Игор Додик освојио је 19.011 гласова.
Управо тај број гласова је, према досад пребројаним листићима, највећи када се у обзир узме свих девет изборних јединица.
На истом проценту пребројаних гласова иза Додика је актуелни градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић који је добио 16.361 глас.
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Када говоримо о ТОП 5 кандидата, Станивуковић је уједно и једини који није из СНСД-а.
На трећем мјесту је Данијел Јошић са 10.460 гласова који је био на листи у изборној јединици 1.
На четвртој позицији, је његов страначки колега Горан Маричић, а он се налазио на листи СНСД-а у Изборној јединици 3 и освојио је 9.786 гласова.
Шеста изборна јединица има кандидата који закључује лису од пет са највише гласова. У питању је такође члан СНСД-а Микајло Лазић који је добио повјерење 9.427 грађана.
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