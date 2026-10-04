Изетбеговић: Нажалост нисам успио, али битно је да је СДА побиједила

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СДА и кандидат ове странке за члана Предсједништва Босне и Херцеговине на данашњим Општим изборима Бакир Изетбеговић обратио се јавности након објаве резултата избора.
На почетку је истакао задовољство резултатима СДА, за које је напоменуо да су бољи у односу на Опште изборе 2022. године.
"СДА је у односу на Тројку (СДП, НиП, Наша странка) добила 30 одсто гласова више. Тројка је прије четири године била јача од СДА за отприлике исто толико. У Републици Српској води наш (кандидат за потпредсједника) Рамиз Салкић и мислим да је то недостижно када се још додају гласови из дијаспоре. Нажалост нисам успио побиједити. Овај пут је мој резултат нешто лошији у односу на СДА. Пресабраћемо се и видјећемо шта су разлози за то. Учинио сам све да СДА добије члана Предсједништва, а овај пут сам био много ближе Бећировићу", рекао је Изетбеговић.
Сматра да СДА у Кантону Сарајеву има шансу формирати власт с онима што су се противили ономе што је радила Тројка и тако су, како је изјавио, расположени за цијелу државу.
"За коалицију нас треба више и то смо говорили све вријеме. Остаје тај став и видјећемо", додао је Изетбеговић.
Говорећи о формирању власти на ентитетском и државном нивоу, рекао је да неће правити власт с онима којима не могу доносити законе.
"Радићемо с онима који имају довољно руку у оба државна парламента", истакао је.
Изетбеговић је више пута упитан да ли ће одступити са чела СДА јер је други пут заредом поражен у утрци за члана Предсједништва Босне и Херцеговине.
"Видјећемо да ли је вријеме за нове људе. Бећировић није био само СДП-ов кандидат, већ 14 странака. Честитам Бећировићу, а посебно (кандидату СБиХ за члана Предсједништва Семиру) Ефендићу који је направио добар резултат. Битно је да је СДА побиједила, а шта ће бити са мном, то је неважна ствар. То је неважна ствар, питате ме то пети пут. Битно је шта ће бити с државом и мислим да је за државу добро што је СДА поправила резултат."
Изетбеговић тврди да је прије избора покушао направити договор о формирању власти, али да није успио у томе.
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