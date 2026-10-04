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Какви су резултати Владе Ђајића у бањалучкој Изборној јединици

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04.10.2026 23:31

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Какви су резултати Владе Ђајића у бањалучкој Изборној јединици
Фото: АТВ

Владо Ђајић, односно његова странка Воља народа Српске, није остварила, по њему очекиване резултате на изборима одржаним у недјељу, 4. октобра.

Да нису задовољни свједочи и изјава самог Ђајића који је већ најавио жалбе уз тврдње да су покрадени.

"На основу поузданих информација од наших чланова и наших гласача са терена, дошли смо до закључка да се број гласова који смо добили од гласача и број обрађених гласова разликују у великој мјери. То доводи до једноставног закључка да смо покрадени. Тражићемо начин да то и реално докажемо", изјавио је Ђајић.

Какви су то резултати?

Резултати који су Ђајића и остале чланове његове странке разочарали говоре да су они за Народну скупштину Републике Српске тренутно на свега 3,5 одсто гласова.

Ова странка освојила је укупно 4.175 гласова, што, како сада ствари стоје неће бити довољно за мандат.

Сам Владо Ђајић освојио је 2.406 гласова.

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Тагови :

Владо Ђајић

Резултати избора 2026

Избори 2026

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