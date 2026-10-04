Колико су гласова освојили лидери партија у Републици Српској?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
СНСД је убједљиви побједник избора у Републици Српској, а оно што је питање ко ће у Народну скупштину. Бројни лидери били су носиоци својих листи у трци за народног посланика, а према тренутним подацима ЦИК-а ово су тренутни резултати.
Лидер Уједињене Српске Ненад Стевандић тренутно је освојио 3.444, гласова, а предсједник СПС-а Горан Селак 3.758.
Република Српска
Први пут на листи: Колико је Игор Додик освојио гласова
Предсједник СП-а Петар Ђокић тренутно има 2.549 гласова, док је лидер ДЕМОС-а Недељко Чубриловић освојио 952.
Дарко Бањац из НПС-а освојио је 2.322, док је његов коалициони партнер Ненад Нешић (ДНС) освојио 6.375, али за ПД ПС БиХ.
Република Српска
Колико тренутно Станивуковић има гласова
Јелена Тривић, предсједница НФ-а је освојила 1.458, док је предсједник Воље народа Владо Ђајић тренутно на 2.386
Лидер РСС-а Славенко Ристић освојио је 2.302.
Игор Црнадак, лидер ПДП РС освојио је 2.837.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
5 ч1
Република Српска
5 ч1
Република Српска
5 ч14
Република Српска
5 ч4
Најновије
Најчитаније
23
51
23
31
22
38
22
38
22
20
Тренутно на програму