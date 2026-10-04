Logo

Колико су гласова освојили лидери партија у Републици Српској?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.10.2026 21:55

Коментари:

0
Колико су гласова освојили лидери партија у Републици Српској?
Фото: Srna

СНСД је убједљиви побједник избора у Републици Српској, а оно што је питање ко ће у Народну скупштину. Бројни лидери били су носиоци својих листи у трци за народног посланика, а према тренутним подацима ЦИК-а ово су тренутни резултати.

Ко ће од лидера партија у НС РС?

Лидер Уједињене Српске Ненад Стевандић тренутно је освојио 3.444, гласова, а предсједник СПС-а Горан Селак 3.758.

Игор Додик

Република Српска

Први пут на листи: Колико је Игор Додик освојио гласова

Предсједник СП-а Петар Ђокић тренутно има 2.549 гласова, док је лидер ДЕМОС-а Недељко Чубриловић освојио 952.

Дарко Бањац из НПС-а освојио је 2.322, док је његов коалициони партнер Ненад Нешић (ДНС) освојио 6.375, али за ПД ПС БиХ.

Драшко Станивуковић

Република Српска

Колико тренутно Станивуковић има гласова

Јелена Тривић, предсједница НФ-а је освојила 1.458, док је предсједник Воље народа Владо Ђајић тренутно на 2.386

Лидер РСС-а Славенко Ристић освојио је 2.302.

Игор Црнадак, лидер ПДП РС освојио је 2.837.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Народна скупштина Републике Српске

Недељко Чубриловић

Горан Селак

Јелена Тривић

Ненад Нешић

Ненад Стевандић

Петар Ђокић

Коментари (0)

Више из рубрике

Бранко Блануша

Република Српска

Блануша признао пораз: Могу да честитам Сави Минићу!

5 ч

1
Игор Додик

Република Српска

Први пут на листи: Колико је Игор Додик освојио гласова

5 ч

1
Небојша Вукановић

Република Српска

Вукановић: Жао ми је што сам изгубио 20 година жртвујући се за овакав народ

5 ч

14
Предсједник ПСС-а Драшко Станивуковић на конференцији за медије, 5. јула.

Република Српска

Колико тренутно Станивуковић има гласова

5 ч

4

  • Најновије

  • Најчитаније

23

51

СНСД Лакташи однио увјерљиву побједу за све нивое власти

23

31

Какви су резултати Владе Ђајића у бањалучкој Изборној јединици

22

38

Изетбеговић: Нажалост нисам успио, али битно је да је СДА побиједила

22

38

Само један у ТОП 5 није из СНСД-а: Ко од кандидата за НСРС има највише гласова

22

20

Јелена Тривић скупила 1.458 гласова, НФ далеко испод цензуса

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима