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Метеоролог открио када стижу киша и пад температуре

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04.10.2026 18:55

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Метеоролог открио када стижу киша и пад температуре
Фото: Envato/mibuch

Познати метеоролог Марко Чубрило открио је до када можемо очекивати лијепо вријеме те када нам стижу ниже температуре и падавине.

"У наредним данима без промјене времена. Ноћи и јутра врло хладни, понегдје и то углавном на планинама уз слаб мраз, али дани претежно сунчано и топли уз максимуме од 19 до 27 степени Целзијуса", навео је он у објави на свом Фејсбук профилу.

Промјена времена се према његовој прогнози очекује у четвртак, када би могло услиједити постепено наоблачење које би западу, југу и југозападу региона донијело кишу и грмљавинске пљускове.

У петак се очекује премјештање хладног фронта уз пролазну кишу и осјетно захлађење те би се максимуми овог дана кретали од 10 степени на сјеверозападу до 24 степена југоистоку региона.

"Од недјеље поново слиједи период стабилног и топлијег времена уз хладне ноћи и дневне максимуме од 17 до 24 степена Целзијуса", навео је Чубрило.

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Тагови :

Временска прогноза

Марко Чубрило

Јесен

Киша

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