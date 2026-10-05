АМС упутио апел возачима: Опрез - смањена видљивост

У Републици Српској и Федерацији БиХ видљивост је јутрос смањена на путевима у котлинама и дуж ријечних токова, а повећана је опасност од ситних одрона.

Због извођења минерских радова на изградњи додатне траке за спора возила, доћи ће до привремене обуставе саобраћаја на дионици магистралног пута Подроманија-Сумбуловац, превој Романија, од 9.00 до 12.00 часова, у трајању од 10 до 15 минута, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Ради извођења минерских радова од 7.00 до 15.00 часова, по потреби од у трајању од пет до 10 минута, доћи ће до обуставе саобраћаја на магистралном путу граница Републике Српске/БиХ Лапишница-Љубогошта, мјесто Хан Дервента.

На дионици магистралног пута Горњи Јеловац-Приједор један, као и на регионалном путу Козарац-Водице, због клизишта саобраћај се одвија једном коловозном траком наизмјенично. Саобраћајна сигнализација регулише саобраћај.

Активирано је клизиште на дионици магистралног пута Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову због чега је неопходан додатни опрез и спорија вожња, брзина кретања ограничена је на 20 километара на час.

Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.

На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10 до 15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.

Саобраћај је на дионици ауто-пута Какањ-Лашва затворен за сва возила и преусмјерен двосмјерно, супротном страном ауто-пута.

Друштво Сунчано и топло, али стиже нам и наоблачење

Због наставка изградње поддионице аутопута Немила-Врандук затворена је поддионица Голубиња-Немила, а промет возила преусмјерен на магистрални пут.

На дионици ауто-пута Сарајево запад-Лепеница због актуелних радова саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.

На граничном прелазу Градишка/Горњи Варош нема гужве на излазној рампи, али су дужа чекања на улазу у Хрватску, у међудржавном простору.

Појачана је фреквенција возила на излазу и на граничном прелазу Костајница, Дољани и Иваница, док на осталим граничним прелазима задржавања за путничка возила нису дужа од 30 минута, преноси Срна.