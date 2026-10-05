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У Српској рођено 19 беба

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05.10.2026 09:02

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беба новорођенче мало дијете
Фото: Pexel/Emma Bauso

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 19 беба, 11 дјевојчица и осам дјечака.

У Бањалуци је рођено пет беба, у Градишци четири, Бијељини три, Добоју, Зворнику и Фочи по двије, а у Приједору једна беба, речено је Срни у породилиштима у овим локалним заједницама.

Четири дјевојчице и дјечак рођени су у Бањалуци, двије дјевојчице и два дјечака у Градишци, дјевојчица и два дјечака у Бијељини, двије дјевојчице у Зворнику, по дјевојчица и дјечак у Добоју и Фочи, те дјечак у Приједору.

У породилиштима у Источном Сарајеву, Требињу и Невесињу није било новорођених, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

рођене тројке

Република Српска

Породилишта

мајка

беба

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