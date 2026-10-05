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Туфегџић: Грађани Републике Српске показали да највише вјерују СНСД-у и Милораду Додику

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05.10.2026 09:59

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Посланик Слобдарске партије Аустрије (ФПÖ) у бечком парламенту Илија Туфегџић
Фото: RTRS

Посланик Слободарске партије Аустрије у бечком парламенту Илија Туфегџић честитао је лидеру Савеза независних социјалдемократа Милораду Додику на величанственом резултату оствареном на општим изборима у Босни и Херцеговини.

„Побједа СНСД-а на свим нивоима доказује коме Срби највише вјерују. Додик и СНСД су показали како се води Република Српска у изазовним временима“, нагласио је Туфегџић.

Он је поручио да је само СНСД са Додиком на челу гарант опстанка Репиблике Српске и поштовања Дејтонског споразума.

„Додик је за своје залагање за опстанак Републике Српске и права српског народа, као и изворно тумачење Дејтонског споразума био спреман да поднесе личну жртву, чиме је доказао ко се бори за Србе по сваку цијену“, истакао је Туфегџић.

Он је навео да су грађани то препознали и показали на изборима, обезбјеђујући СНСД-у побједу на свим нивоима.

„Желим будућим властима у Републици Српкој и руководству СНСД-а да и у будућности успјешно воде Републику Српску кроз ова бурна времена, не допуштајући кршење Дејтонског споразума, који је међународно признати документ, а за који би многи жељели да га нема“, закључио је Туфегџић, пише Нитњуз

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Тагови :

Илија Туфегџић

Милорад Додик

СНСД

Избори 2026

Честитка

Аустрија

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