Шолаја: Најважнија порука избора - институције Републике Српске су стабилне

Аутор:Марија Милановић
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Политички аналитичар Бојан Шолаја за АТВ је говорио о резултатима избора, тренутном стању у Републици Српској те свему ономе што се може очекивати у будућности када је у питању функционисање у БиХ.
„Ако посматрамо све оно што су представници СНСД-а током изборне кампање најављивали, да то тако кажемо, ово је у суштини онда само одраз онога што се негдје очекивало у односу на оно што смо видјели у претходном периоду током кампање јер ни у једном тренутку није изостала најава велике побједе када су у питању њихови кандидати“, рекао је за АТВ, Бојан Шолаја, политички аналитичар.
Ово су, како каже Шолаја очекивани резултати из угла СНСД-а.
„Оно што је била непознаница јесте, како ће тећи сам изборни процес с обзиром да смо имали нове технологије први пут имплементиране на бирачким мјестима“, рекао је Шолаја.
„У суштини, оно што су нам изборне технологије донијеле као предност је чињеница да су ти неки прелиминарни резултати могли бити сагледани много раније с обзиром да су скенери дали ту могућност да се путем 'слипа' избацује податак о гласању те се на крају ти подаци знају много раније“, поручује Шолаја
Шолаја је подсјетио и на ручно гласање које се одвило након резултата скенера гдје није било већих одступања, чак шта више резултати су били па готово исти те је сам процес протекао уредно.
„С обзиром да су ове технологије дошле први пут и први пут се користе, имали смо кашњења, када је у питању отварање бирачких мјеста, а нека су почела са радом јако касно, током дана, тако да нисмо сигурни да је ово био најбољи начин да се баш овако тестира технологија, али с обзиром да данас имамо прилику да видимо како то све функционише, за очекивати је да у наредном избору доста боље сналажење и функционисање“, рекао је Шолаја.
„Од Саве Минића можемо очекивати да настави радити онако како је то претходно радио као премијер, претходних годину дана. Видјели смо да је то била нова енергија, много више активизма, када говоримо о ономе што је Влада радила“, рекао је Шолаја подсјећајући да је Минић као премијер инсистирао на томе да министри буду константно на терену.
Како он подсјећа, грађани Републике Српске су имали прилику да виде да је Влада посветила пажњу свакој локалној јединици те да су се многе ствари покренуле у односу на претходни период.
„Оно што је карактеристична чињеница ове Владе јесте да је покренут један инвестициони циклус у Републици Српској, који тренутно има велики замах, те очекујемо да ће сада и као предсједник Републике наставити да ради у том ритму“, рекао је Шолаја.
Оно што је добро у овом тренутку, како наводи Шолаја јесте да су грађани Републике Српске имали прилику да изаберу некога, кога су имали прилику видјети како ради, по ком принципу, на који начин и шта су заправо његови циљеви.
„Мислим да ће ово бити један добар тренутак за грађане у том смису. Оно што остаје да видимо је како ће да се сложи изборна власт, који ће бити односи политичких снага прије свега и ко ће да засједне, морам да кажем, у ту незахвалну фотељу премијера у наредне четири године“, поручује Шолаја.
Шолаја је коментарисао и најаву Саве Минића, који је казао да ће се у што скоријем периоду формирати Влада те да се може наставити радити динамично. Како он наводи, на изборима се показала јединственост коалиције,а СНСД има ту могућност да брзо формира власт на начин да предложи мандатара, окупи коалиционе партнере те да ову годину приведе крају на начин на који је функционисала претходне четири године.
„То је негдје најављивано и очекивано и оно што смо могли видјети у претходних мјесец дана јесте чињеница да се ствари планирају одвијати јако брзо с обзиром да су планови толики, као што сам напоменуо да је то у питању један озбиљан инвестициони циклус, који тражи брзу и организовану реализацију и то нису ствари које могу да стоје и чекају“, рекао је Шолаја.
Шолаја је казао да очекује брзо формирање власти јер много је пројеката и процеса, који не могу само тако чекати и стављати се по страни већ је потребно кренути у што скорију реализацију.
„Ако желите да стварно будете ефикасни и да испуните оно што сте обећали грађанима, то је оно што ћете прво урадити, дакле брзо формирати власт и наставити реализовати или завршават што је потребно из претходног периода и наравмо, започети нове пројекте“, рекао је Шолаја.
„Чињеница је да ће БиХ изгледати много другачије у наредном периоду у односу на претходни период. Нажалост, ми смо ево двије деценије у БиХ имали ситуацију да су многи хтјели да вољом једног народа бирају представнике другог народа и да су односи снага у БиХ били прилично поремећени у наредном периоду то неће бити тако и можемо очекивати многе друге позитивне промјене“, рекао је Шолаја коментаришући новоизабране чланове Предсједништва БиХ.
Подсјећамо, новоизабрани чланови Предсједништва БиХ су српски члан Предсједништва, Жељка Цвијановић, бошњачки члан Предсједништва БиХ, Денис Бећировић и хрватски члан Предсједништва БиХ, Дарија Филиповић.
„БиХ се на овај начин вратила у оне дејтонске оквире и да сада по први пут можемо видјети БиХ, која функционише на онај начин како је то предвиђено самим Дејтонским мировним споразумом и Уставом БиХ, а на нама остаје да видимо како ће то у наредном периоду да изгледа“, рекао је Шолаја.
Шолаја је такође напоменуо да је најважније да су на изборима изабрани они који су у протеклом периоду уложили највећи труд те да су то грађани препознали и дали им повјерење, које ће бити неопходно и неизоставни дио функционисања не само на нивоу Републике Српске већ и саме БиХ.
„Оно што је најважније јесте да су се резултати сложили онако како је било и очекивано и да нисмо дошли унеку ситуацију да постоје резултати који би нас довели у ситуацију да власт не буде формирана на вријеме и да се то мора све провјеравати“, рекао је Шолаја.
Шолаја се осврнуо и на опозицију, а која је видно поражена у Републици Српској. Он је поручио да нису очигледно довољно понудили грађанима.
„Проблем опозиције и то континуиран већ неко вријеме јесте да она није пред бираче излазила са конкретним рјешењима и да је њихова политика концентрисана око једног појединца, а који је персонификација, да ли њиховог лошег рада или чињенице да не могу да остваре резултат на изборима“, рекао је Шолаја наглашавајући да су грађани Српске изабрали оно што је за њих стабилно и сугурно.
Најважнија порука избора је, како наводи Шолаја та да су институције Републике Српске стабилне.
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