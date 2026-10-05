Минић освојио 272.836 гласова, односно 54.185 више од Блануше

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић освојио је 272.836 гласова, односно 52,16 одсто, показују прелиминарни подаци Централне изборне комисије БиХ на основу резултата са 93,37 одсто бирачких мјеста.
Након обрађених гласачких листића са 1.994 бирачка мјеста, кандидат СДС-а Бранко Блануша освојио је 218.651 глас или 41,80 одсто, односно 54.185 гласова мање у односу на Минића.
Важећих гласачких листића било је 523.054, неважећих празних 19.107, а неважећих по другом основу 6.954.
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