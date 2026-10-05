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Минић освојио 272.836 гласова, односно 54.185 више од Блануше

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05.10.2026 07:47

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Минић освојио 272.836 гласова, односно 54.185 више од Блануше
Фото: Ustupljena fotografija

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић освојио је 272.836 гласова, односно 52,16 одсто, показују прелиминарни подаци Централне изборне комисије БиХ на основу резултата са 93,37 одсто бирачких мјеста.

Након обрађених гласачких листића са 1.994 бирачка мјеста, кандидат СДС-а Бранко Блануша освојио је 218.651 глас или 41,80 одсто, односно 54.185 гласова мање у односу на Минића.

Важећих гласачких листића било је 523.054, неважећих празних 19.107, а неважећих по другом основу 6.954.

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Саво Минић

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Избори 2026.

Република Српска

Бранко Блануша

Коментари (3)

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