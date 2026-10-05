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Супрузи пријетио да ће је убити и "тући гд‌је год стигне"

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05.10.2026 07:33

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Супрузи пријетио да ће је убити и "тући гд‌је год стигне"
Фото: Pixabay

Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву подигло је оптужницу против Б.Ф. због насиља у породици, теретећи га да је супрузи З.Ф. лупао на врата стана, упућивао јој псовке и пријетње, а потом јој путем WhatsAppa пријетио да ће је убити и тући гд‌је год је стигне.

Оптужница је подигнута 27. јула 2026. године, а потврдио ју је Основни суд у Сокоцу.

Према наводима оптужнице, Б.Ф. је 10. новембра 2023. године, у периоду од 12 до 18 часова, дошао испред врата стана гд‌је се тада налазила његова супруга са њихово двоје малољетне д‌јеце.

Тужилаштво га терети да је примјеном насиља, дрским и безобзирним понашањем угрожавао спокојство члана своје породице, преносе Независне.

Како се наводи у оптужници, Б.Ф. је пришао улазним вратима стана и лупао на њих, тражећи од супруге да му отвори.

Након што она то није учинила, према наводима оптужнице, упутио јој је псовке и пријетње.

Даље се наводи да је Б.Ф. потом путем мобилног телефона, односно апликације Вацап, супрузи упућивао пријетње да ће је убити и "тући гд‌је год стигне".

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У оптужници се наводи да је такво понашање код оштећене изазвало осјећај страха и узнемирености.

Б.Ф. се терети за кривично д‌јело насиље у породици или породичној заједници из члана 190. став 1. Кривичног законика Републике Српске.

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Тагови :

Оптужница

пријетње

ОЈТ Источно Сарајево

насиље у породици

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