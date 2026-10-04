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Соколац завијен у црно: У несрећи страдао отац петоро дјеце

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04.10.2026 12:47

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Соколац је данас завијен у црно након што је у саобраћајној несрећи на Гласиначком пољу страдао Сокочанин, Маринко Лопатић, отац петоро дјеце.
Фото: Facebook/Strahinja Bašević

Соколац је данас завијен у црно након што је у саобраћајној несрећи на Гласиначком пољу страдао Сокочанин, Маринко Лопатић, отац петоро дјеце.

Начелник општине Соколац, Страхиња Башевић, на свом званичном Фејсбук налогу опростио се од трагично страдалог суграђанина.

„Са великом тугом примио сам вијест да се јутрос за наш град десила једна велика трагедија, губитак младог човјека иза кога је остало петоро дјеце. Пет живота који ће одрастати са празнином коју ништа не може надокнадити“, навео је Башевић, те додао:

„Као човјек и родитељ, породици, родбини и пријатељима упућујем најдубље саучешће“.

Због поменуте трагедије Башевић је позвао све политичке субјекте и чланове свих политичких организација у нашој општини да вечерас након завршетка изборног процеса, покажу мјеру, поштовање и људскост и да се уздрже од било каквих славља и непримјерених окупљања.

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„Почивај у миру, друже. Нека ти је лака црна земља“, написао је Башевић.

Како сазнајемо, трагично страдали Маринко Лопатић био је отац 4 дјевојчице и сина, кога је добио у јуну ове године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Маринко Лопатић

Страхиња Башевић

Саобраћајна несрећа

погинуо младић

Соколац

отац

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