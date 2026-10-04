Божић: Тежак дан у Теслићу, бирачка мјеста нису отворена на вријеме

У до 11 часова изашло је 5.446 гласача, некаквих 13%, мало мање од 13%. Тежак дан зато што је било проблема са биометријом и са скенерима. Тако да сва бирачка мјеста нису отворена на вријеме и имали смо највеће кашњење два сата, рекла је Биљана Божић, предсједник Градске изборне комисија Теслић.

"И константно, значи на сваких сат времена имамо пријаве да неки скенер не ради и идемо отклањамо проблеме. На лицу мјеста имамо неки додељен број од те фирме Смартматик оператера и техничара који нису обучени директно за рад са скенерима, већ само преко презентације, нису никад видјели скенере уживо. Тако да отклањамо их доста и ми из Градске изборне који смо инструктори били, ми радили на тим скенерима, па знамо како се може отклонити квар", рекла је Божић.

Истакла је да је два сата каснило бирачко место 074Б050 Бања Врућица - Кисељак.

"И убачене су, кад су паковали те скенере, погрешне шифре, нема печата на врећи да затворимо како је требало да буде по процедури, значи није паковање... Смартматик није добро спаковао материјал", истакла је Божић.