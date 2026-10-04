Минић гласао у Шамцу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић гласао је данас у Шамцу.
Он је своју грађанску дужност обавио у Дому пензионера.
Градови и општине
Бојић гласао у Лакташима: Грађанска дужност обављена
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