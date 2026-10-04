Logo

Минић гласао у Шамцу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.10.2026 12:22

Коментари:

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић гласао на општим изборима, 04.10.2026.
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић гласао је данас у Шамцу.

Он је своју грађанску дужност обавио у Дому пензионера.

Мирослав Бојић

Градови и општине

Бојић гласао у Лакташима: Грађанска дужност обављена

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Избори 2026

Општи избори 2026

Шамац

Коментари (0)

Више из рубрике

У Источној Херцеговини више од 65.000 бирача, на неколико мјеста било кашњења

Република Српска

До 11 часова у БиХ гласало 11,94 одсто бирача: Излазност мања у односу на прошле изборе

7 ч

0
Избори

Република Српска

Излазност грађана на општим изборима до 11 часова

8 ч

0
Гласање Избори 2026изборне технологије

Република Српска

У Лопарама „хаос“ због техничких проблема, у Теслићу кашњења на бирачким мјестима

8 ч

1
Бирачко мјесто, избори 2026.

Република Српска

Отклоњени кварови на седам бирачких мјеста у Новом Граду, два и даље не раде

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

49

Огласио се Додик: Подијелио фотографију са Минићем и послао поруку

19

49

Добој прогласио побједу Минића и Цвијановић

19

46

У овој школи забрањени су мобилни телефони: Ученици негодују, родитељи поздрављају одлуку

19

44

Саво Минић повећава предност, разлика скоро 20.000 гласова

19

37

Ковачевић: Минић и Цвијановић у великој предности

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима