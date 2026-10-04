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Бојић гласао у Лакташима: Грађанска дужност обављена

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04.10.2026 11:33

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Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић обавио је своју грађанску дужност на бирачком мјесту у Дому културе у Лакташима.
Фото: Screenshot/Instagram

Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић обавио је своју грађанску дужност на бирачком мјесту у Дому културе у Лакташима.

"Грађанска дужност обављена", написао је градоначелник Лакташа на свом званичном Инстаграм налогу.

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Тагови :

Мирослав Бојић

избори

гласање

Избори 2026.

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