Бојић гласао у Лакташима: Грађанска дужност обављена

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић обавио је своју грађанску дужност на бирачком мјесту у Дому културе у Лакташима.
"Грађанска дужност обављена", написао је градоначелник Лакташа на свом званичном Инстаграм налогу.
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