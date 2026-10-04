Пожар на Чврсници и даље активан, очекује се помоћ хеликоптера

Фото: Pexels

Пожар на подручју Чврснице и даље је активан, а на више мјеста има отвореног пламена.

Из Оперативног центра цивилне заштите Херцеговачко-неретванског кантона саопштено је да горе заостали пањеви, а пожар се шири на површине које до сада није захватила ватра. Током дана очекује се помоћ хеликоптера Оружаних снага БиХ. Пожар на Чврсници избио је средином септембра, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.