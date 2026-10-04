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Пожар на Чврсници и даље активан, очекује се помоћ хеликоптера

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04.10.2026 11:09

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Хеликоптер
Фото: Pexels

Пожар на подручју Чврснице и даље је активан, а на више мјеста има отвореног пламена.

Из Оперативног центра цивилне заштите Херцеговачко-неретванског кантона саопштено је да горе заостали пањеви, а пожар се шири на површине које до сада није захватила ватра.

Током дана очекује се помоћ хеликоптера Оружаних снага БиХ.

Пожар на Чврсници избио је средином септембра, преноси Срна.

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Тагови :

пожар

Чврсница

гашење пожара

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