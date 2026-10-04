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Изборни процес протиче уредно, излазност до 10 сати 10 одсто

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04.10.2026 11:15

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Изборне технологије. Избори 20026.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

На подручју Зворника до десет часова право гласа искористило је тачно 10 одсто уписаних бирача, сазнаје АТВ.

Готово сва бирачка мјеста отворена су на вријеме, уз незнатна кашњења од 5 до 10 минута на појединим локацијама.

Изборни процес у граду протиче потпуно уредно и без већих техничких или организационих проблема.

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Тагови :

Излазност на изборима

избори

Избори 2026

Зворник

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