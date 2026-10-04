Изборни процес протиче уредно, излазност до 10 сати 10 одсто

На подручју Зворника до десет часова право гласа искористило је тачно 10 одсто уписаних бирача, сазнаје АТВ.

Готово сва бирачка мјеста отворена су на вријеме, уз незнатна кашњења од 5 до 10 минута на појединим локацијама.

Изборни процес у граду протиче потпуно уредно и без већих техничких или организационих проблема.