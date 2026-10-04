Изборни процес протиче уредно, излазност до 10 сати 10 одсто

Аутор:АТВ редакција
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На подручју Зворника до десет часова право гласа искористило је тачно 10 одсто уписаних бирача, сазнаје АТВ.
Готово сва бирачка мјеста отворена су на вријеме, уз незнатна кашњења од 5 до 10 минута на појединим локацијама.
Изборни процес у граду протиче потпуно уредно и без већих техничких или организационих проблема.
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