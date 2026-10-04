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Технички проблеми довели до кашњења отварања бирачких мјеста

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04.10.2026 08:22

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Избори изборне технологије гласање скенери
Фото: АTV

Једно бирачко мјесто у Источној Илиџи јутрос није отворено због техничких проблема, док су остала отворена на вријеме, изјавио је предсједник Општинске изборне комисије Раде Драшко.

Драшко је изразио наду да ће брзо бити ријешен и тај проблем, те да ће бити отворено и бирачко мјесто 024.

У општини Источна Илиџа право гласа има 13.625 бирача, који могу да гласају на 24 редовна бирачка мјеста, а у функцији су и четири мобилна тима.

Рогатица: Проблем са покретањем идентификационим уређајем

У Рогатици су отворена бирачка мјеста за гласање на општим изборима, осим једног на коме није могао да буде покренут идентификациони уређај, потврдила је предсједник Општинске изборне комисије Неда Обрадовић.

Она је појаснила да је донесен замјенски уређај и да се отварање бирачког мјеста очекује ускоро. Право гласа у Рогатици има 8.700 бирача, који ће моћи да гласају на 20 бирачких мјеста, а ангажована су и два мобилна тима.

Љубиње: Мање кашњење на једном бирачком мјесту због техничких проблема

Једно бирачко мјесто у Љубињу јутрос је отворено са мањим закашњењем због техничких проблема, изјавила је Срни предсједник Општинске изборне комисије Софија Драпић.

Драпићева је навела да је проблем био на једном скенеру са шифрама због чега су звали техничку подршку, те да је то отклоњено.

Она је навела да су остала биралишта отворена на вријеме, у 7.00 часова.

У Љубињу право гласа има 3.031 бирач, који ће на данашњим изборима моћи да гласа на осам редовних бирачких мјеста, на једном бирачком мјесту за гласање у одсуству, а формиран је и један мобилни тим.

У БиХ се данас одржавају општи избори, а у централни бирачки списак уписано је 3.408.517 бирача.

Сребреница: Гласање се одвија уз техничке потешкоће

На подручју Сребренице сва бирачка мјеста, којих је 22, отворена су на вријеме, а гласање је почело уз одређене техничке потешкоће на појединим биралиштима, које се отклањају у току рада, изјавила је Срни предсједник Општинске изборне комисије Љиљана Стевановић.

Скенери изборне технологије гласање

Република Српска

Проблеми са новим технологијама: У Бијељини није отворено 30 бирачких мјеста

У Сребреници су за данашње изборе регистрована 13.973 бирача или за 537 мање него за локалне изборе 2024. године.

Избори се обављају на 22 бирачка мјеста, а формирана су и два мобилна тима за обилазак старих, болесних и непокретних особа да би им се омогућило да на кућним адресама остваре бирачко право.

Градишка: Два бирачка мјеста отворена са закашњењем

Два бирачка мјеста у Градишци јутрос су отворена са закашњењем због препобрајавања гласачких листића, потврдио за Срну предсједник Градске изборне комисије /ГИК/ Бранислав Радиновић.

Радиновић је додао да су током јучерашњег дана имали озбиљних проблема приликом инсталирања опреме, али да је и тај проблем ријешен током дана.

У Градишци на 90 бирачких мјеста право гласа има 55.175 бирача.

За бираче који због здравственог стања, старости или других оправданих разлога нису у могућности да дођу на редовно бирачко мјесто ангажован је мобилни тим.

Из ГИК-а су позивали грађане да провјере информације о свом бирачком мјесту на сајту Централне изборне комисије.

Калиновник: Због техничких проблема каснило отварање једног бирачког мјеста

Усљед техничких проблема јутрос је каснило отварање једног бирачког мјеста у Калиновику, док су остала отворена на вријеме, изјавио је Срни предсједник Општинске изборне комисије Марко Бозало.

У Калиновику су регистрована 1.694 бирача који ће моћи да гласају на осам бирачких мјеста, а формирана су и два мобилна тима.

Избори 2026.

Градови и општине

Поједина бирачка мјеста каснила са отварањем десетак минута

У БиХ се данас одржавају општи избори, а у централни бирачки списак уписано је 3.408.517 бирача.

Берковића: Отварање једног бирачког мјеста каснило због техничких проблема

У Берковићима су бирачка мјеста отворена на вријеме, осим на једном мјесту гдје је било мањег кашњења због техничких проблема, изјавио је Срни предсједник Општинске изборне комисије Данило Ћупина.

У Берковићима има 1.528 бирача који ће данас моћи да гласају на седам бирачких мјеста.

У БиХ се данас одржавају општи избори, а у централни бирачки списак уписано је 3.408.517 бирача.

Шековићи: Због нових технологија каснило отварање бирачких мјеста

У Шековићима је отварање појединих бирачких мјеста каснило од пет до 15 минута због нових изборних технологија, изјавио је Срни предсједник Општинске комисије Небојша Видаковић.

"Први пут се користе скенери, нова је технологија, али се надамо да ће бирачи имати стрпљења", рекао је Видаковић.

У Шековићима право гласа имају укупно 7.453 гласача који ће се изјашњавати на 11 бирачких мјеста, једном на непотврђеним гласачким листићима и у одсуству.

Ангажована су и два мобилна тима, а 822 бирача гласаће путем поште.

Костајница: Каснило отварање четири бирачка мјеста због пребројавања листића

У Костајници су четири бирачка мјеста отворена са закашњењем, а остала на вријеме, изјавила је Срни предсједник Општинске изборне комисије Свјетлана Бајалица.

"Отварање бирачких мјеста каснило је због пребројавања гласачких листића", навела је Бајалица.

Према њеним ријечима, право гласа на општим изборима у Костајници има 4.920 бирача.

"Имамо 11 редовних бирачких мјеста, бирачко мјесто за гласање на непотврђеним – ковертираним гласачким листићима и бирачко мјесто за гласање у одсуству, те један мобилни тим за који је пријављен 31 гласач", навела је Бајалица.

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Избори 2026

Избори 2026.

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