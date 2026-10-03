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Четири пожара у Семберији, апел грађанима да не пале ватру

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03.10.2026 18:39

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Крупни план интензивних наранџастих пламена док дрво гори, стварајући топлу и динамичну сцену.
Фото: pexels/Rahul Sapra

Након интервенција на гашењу четири пожара данас у Семберији, бијељинска Ватрогасна јединица упутила је апел становништву да не пале ватру на отвореном.

"Апелујемо на грађане да не пале стрњике, траву, коров и друге биљне остатке на отвореном, јер неконтролисано паљење може за кратко вријеме довести до ширења пожара на оближње усјеве, објекте и шуму", саопштено је из Ватрогасне јединице.

У току дана бијељински ватрогасци интервенисали су на пожарима у насељу Пиперци, Тријешница, Попови и Велика Обарска, гдје су горили стаја, стрњици и смеће, преноси Срна.

Ватрогасци упозоравају на изузетно повећан број пожара на отвореном и истичу да велики број интервенција у току једног дана представља огромно оптерећење за расположиве снаге.

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Тагови :

пожар

Бијељина

Семберија

Ватрогасци

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