Четири пожара у Семберији, апел грађанима да не пале ватру

Аутор:АТВ редакција
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Након интервенција на гашењу четири пожара данас у Семберији, бијељинска Ватрогасна јединица упутила је апел становништву да не пале ватру на отвореном.
"Апелујемо на грађане да не пале стрњике, траву, коров и друге биљне остатке на отвореном, јер неконтролисано паљење може за кратко вријеме довести до ширења пожара на оближње усјеве, објекте и шуму", саопштено је из Ватрогасне јединице.
У току дана бијељински ватрогасци интервенисали су на пожарима у насељу Пиперци, Тријешница, Попови и Велика Обарска, гдје су горили стаја, стрњици и смеће, преноси Срна.
Ватрогасци упозоравају на изузетно повећан број пожара на отвореном и истичу да велики број интервенција у току једног дана представља огромно оптерећење за расположиве снаге.
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