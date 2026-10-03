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Начелник Вишеграда посјетио суграђанку која је родила тројке

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03.10.2026 10:09

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Начелник Вишеград посјетио суграђанку која је родила тројке
Фото: Srna

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић посјетио је данас на Универзитетском клиничком центру Републике Српске у Бањалуци суграђанку Јовану Пејовић Којић која је прије неколико дана родила тројке.

Ђуревић је рекао Срни да су тројке ријеткост у Вишеграду, те да је најмање што је могао да уради то да посјети Којићеву и да јој пружи подршку.

"Нови становници наше локалне заједнице су три дјечака, Иринеј, Тадеј и Симеон. Ово је ријеткост за Вишеград и надамо се да ћемо у будућности имати више оваквих разлога за радост", истакао је Ђуревић.

Према његовим ријечима, ова локална заједница стимулише наталитет и има низ мјера и програма које спроводи како би подржала породицу.

"За свако прворођено, другорођено, трећерођено дијете издвајамо новчану подршку. Такође, имамо много олакшица приликом уписа дјеце у вртић, стипендирамо ученике, али и опремамо вртиће и школе", навео је Ђуревић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

рођене тројке

Вишеград

породилиште

Младен Ђуревић

посјета

Република Српска

Јована Пејовић Којић

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