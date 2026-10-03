Начелник Вишеграда посјетио суграђанку која је родила тројке

Аутор:АТВ редакција
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Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић посјетио је данас на Универзитетском клиничком центру Републике Српске у Бањалуци суграђанку Јовану Пејовић Којић која је прије неколико дана родила тројке.
Ђуревић је рекао Срни да су тројке ријеткост у Вишеграду, те да је најмање што је могао да уради то да посјети Којићеву и да јој пружи подршку.
"Нови становници наше локалне заједнице су три дјечака, Иринеј, Тадеј и Симеон. Ово је ријеткост за Вишеград и надамо се да ћемо у будућности имати више оваквих разлога за радост", истакао је Ђуревић.
Према његовим ријечима, ова локална заједница стимулише наталитет и има низ мјера и програма које спроводи како би подржала породицу.
"За свако прворођено, другорођено, трећерођено дијете издвајамо новчану подршку. Такође, имамо много олакшица приликом уписа дјеце у вртић, стипендирамо ученике, али и опремамо вртиће и школе", навео је Ђуревић.
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