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Пола милиона КМ за 76 заједница етажних власника у Источном Сарајеву

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02.10.2026 11:56

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Пола милиона КМ за 76 заједница етажних власника
Фото: Срна

Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић потписао је са представницима 76 регистрованих заједница етажних власника са подручја Пала уговоре о додјели укупно 500.000 КМ.

Ћосић је изјавио Срни да су средства обезбијеђена у оквиру програма подршке Владе Републике Српске за мале инфраструктурне пројекте у паљанској општини, а њиховом реализацијом биће унапријеђено функционисање заједница етажних власника и ријешени конкретни проблеми са којима се станари свакодневно сусрећу у својим зградама и непосредном окружењу.

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Он је подсјетио да је програм подршке заједницама етажних власника покренуо још прије 10 година као начелник општине Источно Ново Сарајево, када је издвојено 30.000 КМ и од тада је подршка овом виду организовања грађана остала континуирана политика.

"У протеклих шест година, колико обављам дужност градоначелника, представници заједница етажних власника из свих шест градских општина су нам се редовно обраћали и пружали смо им индивидуалну подршку. Сада то радимо организовано и системски јер желимо да покажемо да овај модел може бити успјешно примијењен у свим нашим општинама", поручио је Ћосић.

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Ћосић каже да је циљ Градске управе да у наредном периоду обезбиједи сличан вид подршке и за остале градске општине, самостално, у сарадњи са Владом Републике Српске или у договору са општинским руководствима.

Према његовим ријечима, суштина ових активности јесте да сви грађани који се организују и сопственим трудом раде на унапређењу животног простора треба да знају да у локалној управи и Граду имају сигурног и поузданог партнера.

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Тагови :

Источно Сарајево

Љубиша Ћосић

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