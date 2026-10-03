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Роналдо потезом поново изазвао буру

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03.10.2026 19:27

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Роналдо потезом поново изазвао буру
Фото: Tanjug/AP/Cornelius Poppe/NTB Scanpix

Нова бура око Кристијана Роналда и репрезентације Португала!

Један од најбољих фудбалера свих времена додатно је подгријао тензије након што је на Инстаграму лајковао видео у којем га је бивши репрезентативац Фелипе Мело јавно бранио и критиковао однос саиграча и селектора Жоржа Жезуса према њему.

Роналдо је претходно неочекивано пресједио читав меч против Норвешке, који је Португал добио 2:1, а потом је напустио репрезентативни камп, чиме је отворено питање његове будућности у националном тиму.

Ситуација је додатно ескалирала након побједе Португала над Данском 4:2, када се огласио Фелипе Мело и направио поређење са односом који репрезентативци Аргентине имају према Лионелу Месију.

- Видим гротескну разлику у томе како се саиграчи понашају према Кристијану Роналду и како играчи Аргентине третирају Лионела Месија. Нико није на нивоу који има Кристијано. Не можеш допустити да најбољи играч у историји оде на овакав начин, као да се ништа није догодило - поручио је Мело.

Роналдо је потом лајковао његову објаву, што је одмах привукло огромну пажњу и додатно распирило приче о сукобу унутар португалске репрезентације.

Сага тако добија нову епизоду, а питање је како ће на Роналдов потез реаговати селектор и његови саиграчи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Таг :

Кристијано Роналдо

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