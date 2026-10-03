Роналдо потезом поново изазвао буру

Аутор:АТВ редакција
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Нова бура око Кристијана Роналда и репрезентације Португала!
Један од најбољих фудбалера свих времена додатно је подгријао тензије након што је на Инстаграму лајковао видео у којем га је бивши репрезентативац Фелипе Мело јавно бранио и критиковао однос саиграча и селектора Жоржа Жезуса према њему.
Роналдо је претходно неочекивано пресједио читав меч против Норвешке, који је Португал добио 2:1, а потом је напустио репрезентативни камп, чиме је отворено питање његове будућности у националном тиму.
Ситуација је додатно ескалирала након побједе Португала над Данском 4:2, када се огласио Фелипе Мело и направио поређење са односом који репрезентативци Аргентине имају према Лионелу Месију.
- Видим гротескну разлику у томе како се саиграчи понашају према Кристијану Роналду и како играчи Аргентине третирају Лионела Месија. Нико није на нивоу који има Кристијано. Не можеш допустити да најбољи играч у историји оде на овакав начин, као да се ништа није догодило - поручио је Мело.
Роналдо је потом лајковао његову објаву, што је одмах привукло огромну пажњу и додатно распирило приче о сукобу унутар португалске репрезентације.
Сага тако добија нову епизоду, а питање је како ће на Роналдов потез реаговати селектор и његови саиграчи.
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