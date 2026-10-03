Енглеска је побиједила Хрватску са 7:0

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалска репрезентација Енглеске декласирала је Хрватску са 7:0 на ријечкој Рујевици у трећем колу групне фазе Лиге нација и нанијела јој најтежи пораз у историји.
Хари Кејн и Букајо Сака постигли су по два гола, док су се по једном у стријелце уписали Ентони Гордон, Џуд Белингем и Морган Роџерс.
Селектор Хрватске Славен Билић изненадио је саставом. У тим је уврстио нападаче Фрању Ивановића и Петра Мусу, док се у одбрани вратио рјешењу са штоперским паром Вушковић–Гвардиол.
Енглеска је, међутим, већ у првом полувремену потпуно надиграла домаћина.
Гости су повели у осмом минуту након грешке Јошка Гвардиола, који је послао непрецизну лопту према средини терена.
Енглези су је освојили, а Џуд Белингем проиграо је усамљеног Кејна. Капитен Енглеске имао је довољно времена да се намјести и са десетак метара савлада Доминика Ливаковића.
Предност је удвостручена у 21. минуту.
Сака је центрирао са десне стране на другу стативу, гдје је Гордон примио лопту и вратио је у средину за Белингема, који је из непосредне близине погодио за 0:2.
Хрватска је потом накратко успјела да се ослободи притиска, али је Енглеска убрзо постигла и трећи погодак.
Џарел Кванса убацио је лопту са десне стране, а Гордон је остао сам у средини и ударцем главом погодио за 0:3.
Најбољу прилику Хрватска је имала у 41. минуту.
Матео Ковачић ушао је у казнени простор Енглеске, избацио из игре голмана и неколико дефанзиваца, али са десетак метара није успио да погоди оквир гола.
Казна је стигла пред крај првог полувремена.
Белингем је центрирао са лијеве стране, а Сака је остао сам на око пет метара и без већих проблема постигао четврти гол Енглеске.
Друго полувријеме почело је добрим покушајем Матановића, али је то било готово све што је Хрватска успјела да направи.
У 53. минуту Енглеска је стигла до 0:5.
Елиот Андерсон убацио се у празан простор на лијевој страни хрватске одбране и послао лопту у средину, гдје је потпуно сам остао Кејн и постигао свој други гол на утакмици.
До краја сусрета Енглеска је постигла још два поготка и стигла до коначних 7:0, а у стријелце су се, поред двоструких стријелаца Кејна и Саке, уписали Белингем, Гордон и Роџерс.
Пораз на Рујевици тако је постао најтежи у историји хрватске репрезентације.
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