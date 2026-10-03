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Енглеска је побиједила Хрватску са 7:0

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03.10.2026 20:01

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Енглеска је побиједила Хрватску са 7:0
Фото: Tanjug/AP/Darko Bandic

Фудбалска репрезентација Енглеске декласирала је Хрватску са 7:0 на ријечкој Рујевици у трећем колу групне фазе Лиге нација и нанијела јој најтежи пораз у историји.

Хари Кејн и Букајо Сака постигли су по два гола, док су се по једном у стријелце уписали Ентони Гордон, Џуд Белингем и Морган Роџерс.

Селектор Хрватске Славен Билић изненадио је саставом. У тим је уврстио нападаче Фрању Ивановића и Петра Мусу, док се у одбрани вратио рјешењу са штоперским паром Вушковић–Гвардиол.

Енглеска је, међутим, већ у првом полувремену потпуно надиграла домаћина.

Кејн отворио голеаду

Гости су повели у осмом минуту након грешке Јошка Гвардиола, који је послао непрецизну лопту према средини терена.

Хари Кејн
Хари Кејн
Tanjug/AP/Darko Bandic

Енглези су је освојили, а Џуд Белингем проиграо је усамљеног Кејна. Капитен Енглеске имао је довољно времена да се намјести и са десетак метара савлада Доминика Ливаковића.

Предност је удвостручена у 21. минуту.

Сака је центрирао са десне стране на другу стативу, гдје је Гордон примио лопту и вратио је у средину за Белингема, који је из непосредне близине погодио за 0:2.

Хрватска је потом накратко успјела да се ослободи притиска, али је Енглеска убрзо постигла и трећи погодак.

Џарел Кванса убацио је лопту са десне стране, а Гордон је остао сам у средини и ударцем главом погодио за 0:3.

Хрватска пропустила најбољу шансу

Најбољу прилику Хрватска је имала у 41. минуту.

Матео Ковачић ушао је у казнени простор Енглеске, избацио из игре голмана и неколико дефанзиваца, али са десетак метара није успио да погоди оквир гола.

Јошко Гвардиол
Јошко Гвардиол
Tanjug/AP/Darko Bandic

Казна је стигла пред крај првог полувремена.

Белингем је центрирао са лијеве стране, а Сака је остао сам на око пет метара и без већих проблема постигао четврти гол Енглеске.

Кејн погодио и у наставку

Друго полувријеме почело је добрим покушајем Матановића, али је то било готово све што је Хрватска успјела да направи.

У 53. минуту Енглеска је стигла до 0:5.

Елиот Андерсон убацио се у празан простор на лијевој страни хрватске одбране и послао лопту у средину, гдје је потпуно сам остао Кејн и постигао свој други гол на утакмици.

Букајо Сака
Букајо Сака
Tanjug/AP/Darko Bandic

До краја сусрета Енглеска је постигла још два поготка и стигла до коначних 7:0, а у стријелце су се, поред двоструких стријелаца Кејна и Саке, уписали Белингем, Гордон и Роџерс.

Пораз на Рујевици тако је постао најтежи у историји хрватске репрезентације.

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