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Градишка: Берба јабука у пуном јеку, савремена машина за брање олакшава посао

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03.10.2026 19:43

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Машина за брање јабука Градишка
Фото: ATV

Самоходна платформа за бербу воћа италијанског произвођача Механика зукал , стигла је прије неколико дана у село Турјак код Градишке. Посао који је трајао данима сада се завршава за неколико сати, ефикасно и без оштећења јабука. Предвиђено је да на платформи ради осморо берача.

Машина је прича, воћар Миленко Стојнић, била скупа инвестиција , али вјерује да ће се на дуже стазе, све уложено и исплатити.

„Сигурно да може да мијења 4-5 берача с тим да је њен проток 2 тоне на сат . Значи да ако је квалитетна јабука та екипа коју ја поставим може у року од сат времена да убере 2 тоне јабука. Ова машина кошта 312.000 КМ, добили смо рјешење о одобреним средствима од 108.000“, рекао је Миленко Стојнић, воћар из села Турјак код Градишке.

Стојнићи су у воћарству више од четири деценије и на 16 и по хектара узгајају сорте ајдаред, јонаголд, галу и златни делишез . Пласман је у потпуности обезбијеђен. Квалитет јабука је одличан, а приноси ће варирати од 50 до 80 тона, зависно од старости засада и узгојног облика

Евидентно је да воћари настоје да осавремене производњу кроз механизацију, међутим и противградна мрежа је обавезна уколико имате намјеру да се озбиљно бавите овим послом, поручују стручњаци. То свакако не би требало пропустити јер воћари и ту могу да рачунају на субвенције.

„Ове године имамо 13 нових корисника и то је 620.000 резервисаних средстава и надамо се да ћемо успјети покрити ту површину која није покривена. Када је у питању противградна мрежа та мрежа је спасила воће од ожеготина и има већу функцију против сунца него самог леда", река је Дражен Чекић, виши стручни сарадник за воћарство , ПЈ Градишка.

Берба би требало да траје до краја октобра а када се заврши, машина која кошта као вриједнија некретнина, породични стан или кућа, користиће се за орезивање воћа, проређивање плодова, постављање и склапање противградних мрежа.

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Тагови :

Јабуке

берба

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