"SHP Celex" улаже 15 милиона еура

Аутор:Валерија Илић
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Један од највећих произвођача хигијенског папира у БиХ најављује ново велико улагање. Улагање од око 15 милиона еура у нову технологију и енергетско постројење, што би требало да ојача производе капацитете и обезбиједи стабилније пословање компаније.
"Припреме су већ у току, а прве конкретне активности очекујемо већ у посљедњем кварталу ове године. Инвестираћемо у нову технологију за папир машину и потпуно ново енергетско постројење, што ће нам донијети већу енергетску стабилност и сигурност, али и повећање производних капацитета", рекао је Милан Фиљо, власник "SHP Celex".
Компанија која запошљава више од 300 запослених, производи око 40 хиљада тона папирних полупроизвода и извози на тржишта Европске уније – у Влади Републике Српске оцјењују да Celex већ годинама унапређује производни процес и шири пословање.
"Имају намјеру да уложе у аутоматизацију производње и да осавремене производњу, Целекс је један од ријетких произвођача који имају заокружено производњу, од производње полупроизвода до готових производа", рекао је Раденко Бубић, министар привреде и предузетништва Републике Српске.
Ово је потврда амбијента и позив за друге који размишљају о Републици Српској као мјесту у које треба да се инвестира, поготово ако се узме у обзир изузетно повољна пореска политика истиче министар финансија и трезора у Савјету министара.
"Морате да примјетите да се ради о страном инвеститору који већ послује у Републици Српској и наставља улагања у Републици Српској, то је уствари потврда односа када је у питању Република Српска према страним инвеститорима, јер у супротном, сасвим сигурно, да се осјетила било каква несигурност или било какав третман који не би одговарао онда они као власници не би одлучили да своје пословање проширују", рекао је Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ.
Прве конкретне активности на реализацији пројекта очекују већ до краја године. Овим улагањем настоје да се створе услови за даљи развој и јачање положаја на тржишту.
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