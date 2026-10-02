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Додик најавио: Расту пензије и борачки додатак у Српској

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02.10.2026 20:36

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Додик најавио: Расту пензије и борачки додатак у Српској
Фото: АТV

У идућој години пензије ће расти најмање седам одсто, да ће борачки додатак бити повећан за 10 одсто, рекао за АТВ Милорад Додик, предсједник СНСД-а.

"Могу да саопштим да ће у идућој години пензије расти најмање 7 одсто, да ће борачки додатак бити повећан за 10 одсто у идућој години. Не кажем од 1. јануара за борачки. Пензије хоће, а борачки вјероватно на крају првог тромјесечја", каже Додик.

Додик каже да су то огромна издвајања на годишњем нивоу.

"То су огроман издвајања у збиру на годишњем нивоу двије милијарде и 470 милиона за пензије, за борачко инвалидску заштиту издвајамо милијарду, са ових 10 одсто то ће бити 1,1 милијарду што је 100 милиона више, што није мало новца. За здравство издвајамо милијарду и 600 милиона", каже Додик.

Додик истиче да је циљ да просјечна плата у Српској буде 1000 евра.

"Прије 2-3 године су нас нападали што је просјечна плата испод 1000 КМ, а сада је 1600 КМ, а наш циљ је да дођемо до 1000 евра просјека, али биће и то, вјероватно половином идуће године јер планирамо да одмах у првом тромјесечју повећамо плате између 8-10 одсто за све буџетске кориснике", рекао је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

веће плате и пензије

Пензија

повећање борачког додатка

Борачки додатак

Коментари (11)

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