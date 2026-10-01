Американци запријетили Њемачкој и Француској? Могућа забрана извоза дизела из САД-а

Аутор:АТВ редакција
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Администрација Доналда Трампа затражила је од Њемачке и Француске да смање ванредне залихе дизела како би се ублажио раст глобалних цијена горива.
Према наводима три особе упознате с разговорима, за Ројтерс, Вашингтон је европским савезницима поручио да би се у супротном могли суочити с могућом америчком забраном извоза дизела. Тиме се појачава притисак на Европу док Трамп разматра мјеру за снижавање цијена горива у САД уочи избора за Конгрес 3. новембра.
Извор из једне европске пријестонице рекао је да су Сједињене Америчке Државе затражиле од Европске уније да у наредних шест мјесеци ослободи 120 милиона барела дизела. Према подацима Европске комисије, САД су у августу осигурале око половине увоза дизела у ЕУ, која је постала зависнија од америчког горива након забране руског увоза и поремећаја у снабдијевању с Блиског истока због рата у Ирану.
Амерички званичник рекао је Ројтерсу да је сарадња с Вашингтоном у интересу Европе.
„У најбољем је интересу Европе да ради са Сједињеним Америчким Државама док тражимо више начина за повећање понуде рафинисаних производа и смањење трошкова за потрошаче“, поручио је.
Министар енергетике Крис Рајт изјавио је у сриједу да ускоро очекује најаве из Европе о новим залихама дизела. Навео је да су изгубљени дијелови извоза дизела с Блиског истока, иако се обнављају, као и из Кине, додавши: „Дакле, то је много прекида“.
Трамп је у Бијелој кући, на питање разматра ли забрану извоза, одговорио: „Размишљам о томе“.
Рекао је да Рајт и министар унутрашњих послова Даг Бургам сматрају да би забрана могла снизити цијене дизела, али и повећати цијене других производа, укључујући бензин.
Америчке цијене дизела достигле су рекордних 6,53 долара по галону 22. септембра, прије него што су 30. септембра пале на 6,41 долар, према подацима Америчког аутомобилског удружења.
Више од двије десетине америчких трговинских група упозорило је у писму од 23. септембра да би забране извоза довеле до мање производње горива, смањење понуде и већих трошкова за америчке породице, фармере и камионџије.
Портпарол Европске комисије Олоф Гил прошле седмице назвао је могућу забрану „лошом идејом“. Француски предсједник Емануел Макрон рекао је да је упозорио Трампа да би забрана „била лоша“ и да би подигла цијене, док би Макрон требало да сазове видео-конференцију Г7 о цијенама горива и координисаном ослобађању резерви с Међународном агенцијом за енергију.
(Кликс)
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