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Исплаћени подстицаји за 122 корисника

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30.09.2026 13:33

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Исплаћени подстицаји за 122 корисника
Фото: АТВ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде посредством Агенције за аграрна плаћања исплатило је данас укупно 1.938.962,75 КМ и то за 122 корисника.

Исплаћене су мјере регреса по хектару сјетвене површине за уљану репицу и подршка за подизање вишегодишњих засада.

Теодора Дрињак

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Тагови :

Подстицаји

Министарство пољопривреде

Исплата

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