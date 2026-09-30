Исплаћени подстицаји за 122 корисника

Аутор:АТВ редакција
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Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде посредством Агенције за аграрна плаћања исплатило је данас укупно 1.938.962,75 КМ и то за 122 корисника.
Исплаћене су мјере регреса по хектару сјетвене површине за уљану репицу и подршка за подизање вишегодишњих засада.
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