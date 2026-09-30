Samsung Galaxy SmartTag3 олакшава праћење ствари до којих вам је стало

Аутор:АТВ редакција
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Компанија Samsung Electronics данас је представила нови Samsung Galaxy SmartTag3 , компактни локатор који је мањи и лакши, уз већи домет проналажења, већим дометом проналажења, подршком за Galaxy и iOS уређаје, бржим ажурирањем локације путем мреже Galaxy Find Network и проширеном понудом проактивних обавјештења.
"Људи желе једноставније и практичније начине да прате своје ствари и кућне љубимце како би били спокојни, а Samsung Galaxy SmartTag3 осмишљен је управо за те свакодневне потребе“, изјавио је Џеј Ким, извршни потпредсједник и руководилац Канцеларије за корисничко искуство у Мобајл експиријенс (MX) одјељењу компаније Samsung Electronics .
"Захваљујући широкој мрежи Galaxy Find Network , Galaxy SmartTag3 пружа најнапредније искуство кориштења Galaxy SmartTag уређаја до сада.“
Galaxy SmartTag3 долази у компактнијем дизајну, око 35% је мањи по запремини и 33% лакши од претходне генерације, па се лакше причвршћује за кључеве, мање торбе, пртљаг или огрлицу кућног љубимца. Заобљену форму употпуњује дугме са алуминијумским детаљем, које додатно наглашава префињен изглед и утисак чврстине. Нове званичне футроле пружају још више могућности за ношење, укључујући силиконску футролу с прстеном за кључеве и футролу са траком за причвршћивање.
По први пут у серији Galaxy SmartTag, Galaxy SmartTag3 доноси компатибилност са Galaxy и иОС уређајима, па породице и групе лакше могу користити основне функције за проналажење и дијељење локације на различитим платформама. Путем апликације SmartThings Find корисници могу провјерити и подијеле локацију уређаја Galaxy SmartTag3, као и да користе функцију Search Nearby за проналажење предмета у близини на подржаним уређајима. То је посебно корисно када пријатељ или члан породице позајми ваш кофер за путовање, јер може да провјери гдје се налази и користи подржане функције за проналажење са свог Galaxy или иОС уређаја.
Galaxy SmartTag3 нуди водеће трајање батерије у индустрији: до 550 дана при уобичајеној употреби, односно до 790 дана у режиму уштеде енергије.
Када се неки предмет загуби, много значи да знате одакле да почнете потрагу. Galaxy SmartTag3 значајно повећава домет функције Compass View, па корисници већ са веће удаљености могу да сузе област у којој траже предмет.
Технологија Bluetooth 6.0 Channel Sounding омогућава функцији Compass View да приказује смјер и удаљеност до предмета са растојања до 60 метара, што је око три пута већи домет него код претходне генерације. Како се корисник приближава, ултрашироки појас (УWБ) омогућава још прецизније навођење и чини проналажење континуираним, од веће удаљености све до непосредне близине. Ако се кључеви загубе у великом парку, Цомпасс Виеw може помоћи да се област претраге сузи са веће удаљености, а затим да прецизније усмјери корисника како им се прибижава.
Када се Galaxy SmartTag3 нађе ван домета директне везе, мрежа Galaxy Find Networg наставља помагати у проналажењу. Више од 900 милиона Galaxy уређаја широм свијета учествује у мрежи и може да региструје сигнал Galaxy SmartTag3 и ажурира његову локацију чак и када је локатор ван домета телефона корисника.. Брже ажурирање путем мреже Galaxy Find Network може раније да прикаже нове информације о локацији након прекида везе, чиме се смањује неизвесност када се пртљаг или други предмет са локатором неочекивано удаљи од власника.
Galaxy SmartTag3 не служи само за проналажење, већ помаже корисницима да буду информисани и без потребе да сами активно траже своје ствари. Нова функција Place Notification доноси додатни ниво проактивних обавјештења, па корисници могу да одреде област и добију упозорење када предмет на ком се налази локатор уђе у њу или је напусти.
Користећи податке о локацији из мреже Galaxy Find Network, функција Place Notification може јавити корисницима када кућни љубимац изађе из дворишта или када се региструје да се бицикл удаљава са мјеста на ком се обично паркира. Умјесто да стално провјеравају локацију, корисници добијају информацију када она постане важна.
Функција Location History омогућава преглед мјеста на којима се локатор налазио, док функција Movement Detection Alert упозорава кориснике када се региструје помјерање, како би остали информисани без сталне провјере локације.
Заштита приватности и поузданост у свакодневној употреби
Galaxy SmartTag3 задржава отпорност на воду и прашину према стандарду ИП67, уз друге важне функције Galaxy SmartTag уређаја:
Приватност и сигурност остају кључни дио искуства кориштења Галаxy СмартТаг уређаја. Подаци о локацији шифрују се како би се заштитила приватност корисника.
Доступност
Galaxy SmartTag3 најприје ће бити доступан у Кореји, од 7. октобра 2026, а затим у САД, док се долазак на додатна тржишта очекује током 2027. године. Бити ће доступан у бијелој и црној боји.
Више информација посјетите samsung.com или Samsung Newsroom.
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