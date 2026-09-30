Нова метода открива ризик од компликација у трудноћи код жена које су прележале ковид

Аутор:АТВ редакција
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Стручњаци Далекоисточног научног центра за физиологију и патологију дисања развили су прецизан метод за процјену ризика од компликација у трудноћи код жена које су прележале ковид-19 током другог триместра, саопштила је данас прес-служба руског Министарства науке и високог образовања.
Нови метод омогућава да се правовремено открију ризици од поремећаја развоја плода повезаних са проблемима у функционисању постељице, преноси ТАСС.
- Главна опасност плацентарне инсуфицијенције је у томе што се у почетним фазама одвија потпуно без симптома. Наш метод омогућава да практично завиримо у будућност. Математичким израчунавањем имунолошких маркера можемо да откријемо скривену претњу прије него што дође до посљедица по плод и на вријеме уведемо превентивну терапију - рекла је Ирина Андријевска, професорка Руске академије наука, једна од ауторки методе.
Научници наводе да ковид-19, упркос стабилизацији епидемиолошке ситуације и даље представља фактор ризика у акушерској пракси. Нови сојеви вируса и даље циркулишу, док се труднице и даље сматрају посебно осјетљивом групом. Прележана инфекција, према њиховим наводима, може да остави прикривене посљедице које се у каснијим фазама трудноће испољавају кроз поремећај функције постељице. Због тога се рано откривање таквих ризика сматра потенцијално важним приступом у праћењу трудница.
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Према наводима Министарства науке, истраживачи су први пут предложили процјену ризика на основу стања имуног система будуће мајке.
Код жена које су прележале вирус у организму може да остане скривени траг упалног процеса, а методом проточне цитофлуориметрије у крви се одређује ниво експресије два рецептора, односно маркера на ћелијама имунског система ИЛ-2Р и ИЛ-17Р.
Добијене вриједности уносе се у математичку формулу на основу које се израчунава прогностички индекс, а његово поређење са граничном вриједношћу омогућава разврставање пацијенткиња у групу са високим или ниским ризиком од патологије у трећем триместру.
Поузданост методе потврђена је клиничким испитивањем на 55 трудница које су раније прележале ковид-19, при чему је утврђено да њена прецизност износи 89,7 одсто. Руско Министарство науке наводи да је због тога метода препоручена за ширу примјену у здравственом систему.
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