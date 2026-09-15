У Србији родило више од 3.000 малољетница: Љекар упутио упозорење

Аутор:АТВ редакција
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Више од 3.000 тинејџерки у Србији су постале мајке, а 31 дјевојчица породиле су се прије 15. године. Ове забрињавајуће податке саопштио је Национални институт за јавно здравље "милан Јовановић Батут".
Да ли се са дјецом у Србији довољно разговара о сексуалној едукацији, зашто се тинејџерке јављају љекару када је већ касно и до којих здравствених и психолошких проблема доводе ране трудноће?
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Гинеколог Дејан Филимоновић каже за ТВ Прва да млади данас имају неограничен број информација и да је проблем јер не постоји филтер. Такође, додао је, да постоји велики број медикамената за прекид трудноће, као и велики број приватних ординација у којима се врши абортус, и да се тако "рјешавају проблеми трећег лица".
"Али, млади немају информацију шта ће послије, шта са бебом, и ту се праве драстичне разлике. На једној страни имамо групацију којима је сасвим нормално да остану трудне са 16 година, док с друге стране имамо градске дјевојчице које то крију и када наступа психолошки проблем у односу са родитељима, мајком. Имам утисак да је и родитељима и дјеци непријатно да отворено разговарају о сексуланом образовању", појаснио је он.
Додаје да се дешавају ситуације да родитељи сакрију трудноћу свог малољетног дјетета, али и они који је одрекну свог дјетета кад се то деси. Подсјећа да су малољетничке трудноће подједнако ризичне као и оне у позним годинама мајке.
На питање како упознати дјецу са сексуалним односима, колико је потребно бити и физички и емотивно спреман, а посебно о трудноћи за коју треба бити сасвим зрео, гинеколог Филимоновић каже да немање времена за своју дјецу је погрешан изговор.
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Савјетује родитељима да разговорају са својом дјецом шта сексуални односи и на крају трудноћа носе са собом.
Говорећи о физиологији малољетничких трудноћа гинеколог каже да дјевојчица прије свега није довољно развијена
карлица је мала и често се такве трудноће завршвају царским резом, уз могућност разних хромозомопаија.
"Тијело девојчице од 16 године није довољно развијено за порођај", истакао је он.
Савјетује младима да је најидеалније имати дјецу кад је неко физички и психички спремни, али и материјално способни. Али, не савјетује прекид трудноће, чак и малољетничких.
(Б92)
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