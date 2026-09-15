Крвави детаљи напада на пумпи: Избо очуха пред мајком па чекао полицију

Аутор:АТВ редакција
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Познати су нови детаљи напада који се догодио на бензинској пумпи у Виници у Словенији.
Како је полиција утврдила, породица из Љубљане враћала се са породичне посјете у Хрватској када је мушкарац (49) ножем напао свог очуха, најприје у аутомобилу, а потом и на бензинској пумпи.
Напад се догодио у недјељу нешто послије 15 часова. Док се породица враћала из Хрватске, мушкарац рођен 1977. године напао је свог очуха ножем. Очух је изашао из аутомобила на бензинској пумпи, али је нападач наставио напад и задао му неколико убодних рана.
У возилу се налазила и супруга повријеђеног мушкарца. Један мјештанин Винице прискочио је у помоћ и спријечио нападача да настави напад, преноси 24 ур.
Нападач је потом ставио нож на кров аутомобила, сио на земљу поред возила и мирно сачекао долазак полиције, која га је привела.
Република Српска
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Како је саопштила Полицијска управа Ново Место, осумњичени ће у уторак, уз кривичну пријаву, бити приведен истражном судији.
„Увиђај је обављен, саслушани су свједоци, а обезбијеђени су трагови, као и нож који је коришћен као предмет извршења кривичног дјела. Против осумњиченог ће Одјељење криминалистичке полиције Полицијске управе Ново Место поднијети кривичну пријаву због покушаја убиства, према члану 115 Кривичног законика, у вези са чланом 34 истог закона”, навели су из полиције.
Бензинска пумпа наставила је да ради након што су завршене све радње у вези са увиђајем. Како је полиција додала, ниједан запослени нити муштерија која се у том тренутку налазила на пумпи није био угрожен.
Повријеђеном мушкарцу помоћ су указали љекари Хитне помоћи, након чега је хеликоптером Хитне медицинске помоћи превезен у Универзитетски клинички центар Љубљана.
Према првим информацијама, задобио је тешке повреде, али му живот није угрожен и налази се на лијечењу. О случају су обавијештени истражни судија и државни тужилац, који су преузели истрагу. На мјесто догађаја изашла је и увиђајна екипа Полицијске управе Ново Место, преноси Телеграф.рс.
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